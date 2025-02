Messico sotto pressione: le critiche alla strategia USA nella guerra con la Cina

La recente richiesta dell’amministrazione Trump ai funzionari messicani di imporre dazi sui prodotti cinesi, al fine di evitare l’applicazione di tariffe statunitensi sul Messico, ha sollevato non poche critiche verso la strategia commerciale degli Stati Uniti. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il segretario al Commercio statunitense, Howard Lutnick, avrebbe avanzato questa proposta durante un incontro a Washington lo scorso giovedì, alla presenza di una delegazione messicana guidata dal segretario all’Economia Marcelo Ebrard. Tuttavia, questa mossa è stata vista da molti come un tentativo di scaricare su altri Paesi le conseguenze delle politiche di Washington.

Una strategia USA controversa

La richiesta statunitense di far pressione sul Messico affinché imponga dazi sui prodotti cinesi è stata interpretata come un chiaro segnale della volontà di Trump di ridurre il deficit commerciale con la Cina, senza però assumersi direttamente i costi politici ed economici di una guerra commerciale aperta. Invece di affrontare direttamente Pechino, l’amministrazione Trump sembra voler coinvolgere il Messico in una sorta di “guerra per procura”, spingendolo a fare il lavoro sporco al suo posto.

Questa strategia, tuttavia, è stata criticata da esperti e osservatori internazionali. Molti ritengono che sia un approccio miope e potenzialmente controproducente, in quanto rischia di danneggiare non solo le relazioni tra Messico e Cina, ma anche quelle tra Messico e Stati Uniti. Il Messico, infatti, si trova in una posizione delicata: da un lato, deve gestire le pressioni di Washington, dall’altro, non può ignorare i legami economici con la Cina, uno dei suoi principali partner commerciali.

Le politiche di Trump, caratterizzate da dazi e minacce commerciali, sono state oggetto di crescenti critiche sia a livello nazionale che internazionale. Gli economisti avvertono che queste misure rischiano di innescare una spirale di ritorsioni che potrebbe danneggiare l’economia globale. In particolare, la decisione di imporre dazi del 25% sui prodotti messicani, annunciata all’inizio di febbraio, è stata vista come un’azione aggressiva e ingiustificata, che ha spinto il Messico a rispondere con un piano di ritorsione.

Anche se, dopo una conversazione telefonica tra Trump e la presidente messicana Claudia Sheinbaum, le parti hanno concordato di posticipare di un mese l’introduzione dei dazi, le tensioni commerciali rimangono elevate. La mossa di Trump è stata interpretata come un tentativo di usare il Messico come leva per ottenere concessioni su altre questioni, come la sicurezza al confine e la lotta al narcotraffico, ma ha anche alimentato il risentimento verso una strategia percepita come arrogante e unilaterale.

La posizione del Messico: tra pressioni e interessi nazionali

Il governo messicano, guidato da Claudia Sheinbaum, ha cercato di bilanciare le pressioni statunitensi con la necessità di proteggere gli interessi nazionali. Da un lato, Sheinbaum ha intensificato gli sforzi per limitare le importazioni a basso costo dalla Cina, con l’obiettivo di sostenere le industrie locali e placare le richieste di Washington. Dall’altro, ha evitato di assumere impegni formali verso la Cina, preferendo istituire gruppi di lavoro congiunti con gli Stati Uniti per approfondire le questioni commerciali.

Tuttavia, la cautela messicana riflette anche una crescente frustrazione verso le politiche commerciali di Trump. Sheinbaum ha sottolineato che il riconoscimento di Trump agli sforzi messicani nella lotta al narcotraffico dimostra che “il Messico è un grande Paese”, ma ha anche lasciato intendere che il Messico non intende farsi strumentalizzare per gli interessi statunitensi.

Un futuro incerto

La creazione di gruppi di lavoro tra Stati Uniti e Messico rappresenta un passo avanti, ma la strada verso una soluzione definitiva è ancora lunga. La strategia commerciale di Trump, basata su minacce e pressioni, rischia di alienare gli alleati e di compromettere la stabilità economica della regione. Invece di cercare soluzioni collaborative, l’amministrazione statunitense sembra preferire un approccio conflittuale che potrebbe avere conseguenze negative per tutti.

In questo contesto, la Cina rimane un attore chiave. Qualsiasi decisione del Messico di imporre dazi sui prodotti cinesi potrebbe avere ripercussioni significative sulle relazioni bilaterali, mentre l’assenza di azioni concrete rischierebbe di riaccendere le tensioni con Washington. La partita commerciale tra questi tre giganti economici è appena iniziata, ma le critiche alla strategia USA suggeriscono che Trump potrebbe dover ripensare il suo approccio se vuole evitare un’escalation dannosa per tutti

