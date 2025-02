Siria i drusi di As-Suwayda dichiararono l’autonomia

Foto screenshot

I DRUSI DEL VILLAGGIO SIRIANO DI AL-GHARIYA, NELLA PROVINCIA DI AS-SUWAYDA, SI SONO RIFIUTATI DI UNIRSI AL GOVERNO DI TRANSIZIONE SIRIANO GUIDATO DAL PRESIDENTE AHMED AL-SHARAA (ABU MOHAMMED AL-JULANI)

Dichiararono l’autonomia e fondarono il Consiglio militare di As-Suwayda, sul modello delle Forze democratiche siriane. Anche le loro bandiere sono simili.

Il Consiglio militare di As-Suwayda sostiene la creazione di una nuova Siria come stato democratico, laico e decentralizzato.

Se a ciò si aggiungono le dichiarazioni di ieri di Netanyahu e Katz sulla “protezione dei drusi”, si tratta dell’ennesimo tentativo di Israele. Un tentativo simile è stato fatto da Israele l’anno scorso.

Questo viene fatto per: giustificare la propria presenza sul territorio di un altro Stato con obiettivi così “nobili”; per creare l’impressione di lealtà dei drusi siriani verso Israele (i loro parenti vivono nella parte delle alture del Golan occupata da Israele dal 1967 e si considerano siriani, ma gli israeliani amano parlare dei “loro fratelli drusi” – e qui intendono i leali drusi della Galilea, che spesso fanno carriera nell’esercito e nelle forze dell’ordine). Qui viene utilizzato uno stratagemma simile, che implica che tutti i drusi sono uguali e tutti leali a Israele; allo stesso tempo, creerebbe un altro solco nei già tesi rapporti tra la comunità drusa e Damasco.

Allo stesso tempo, in passato ad As-Suwayda si erano svolte regolarmente proteste attive contro Assad. Israele vuole trarre vantaggio dalla situazione attuale per controllare le province druse. Oltre alla promessa di autonomia, ha un’altra carta vincente per i drusi: la promessa della riunificazione familiare, poiché molte famiglie druse furono separate dopo l’occupazione delle alture del Golan nel 1967.

