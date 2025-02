Le radici del neofascismo nella Germania dell’Est

La caduta del Muro di Berlino ha permesso alle attività neofasciste di riversarsi nella Germania dell’Est, ponendo le basi per il rafforzamento delle forze di destra di oggi.

Di Jacob Yasko – Peoples dispatch

Il 9 novembre 1989, la Repubblica Democratica Tedesca (RDT) cedette la sicurezza dei suoi confini alla Repubblica Federale Tedesca (RFT). Mentre il mondo guardava le immagini di cittadini euforici che si riversavano a Berlino Ovest, la realtà politica del momento era molto più preoccupante: l’apertura del confine segnava il futuro del socialismo in Germania. Ciò che seguì fu l’annessione, accompagnata dalla liquidazione economica, dalla disoccupazione di massa e dalla sottomissione dell’intera popolazione della DDR sotto un nuovo ordine.

La RFT, concepita come Stato di prima linea contro il socialismo, aveva da tempo incorporato nelle sue istituzioni elementi di estrema destra. In questo contesto, il Muro di Berlino non era solo un confine, ma anche una barriera protettiva contro il fascismo. Dopo il 1989, i gruppi neofascisti si espansero rapidamente nella Germania Est, rafforzando la tesi che il Muro fosse servito come difesa contro le forze reazionarie. Anche personaggi come John F. Kennedy capirono che senza il Muro il conflitto era inevitabile. La stessa affermazione è stata poi sostenuta da Heinz Kessler e Fritz Streletz, che hanno presentato ampie prove in merito nel loro libro Senza il Muro, ci sarebbe stata la guerra.

Eppure, ancora oggi, autori e politici borghesi cercano di scaricare sulla DDR la responsabilità dell’ascesa dei movimenti neofascisti nella Germania Est. Così facendo, ignorano una realtà cruciale: dopo l’annessione, l’antifascismo e la coscienza comunista furono combattuti attraverso una campagna politica calcolata. Questa è stata condotta dalle autorità della Germania Ovest tanto quanto le correnti fasciste che si sono trasferite nella regione per rimodellare il suo paesaggio ideologico.

Il muro di protezione

Mentre i media della Germania occidentale incitavano all’ostilità contro gli immigrati, la RFT spogliava la DDR delle sue risorse economiche, smantellando le industrie e distruggendo centinaia di migliaia di posti di lavoro. Allo stesso tempo, era in corso la cosiddetta “rivalutazione” della storia della DDR, un processo in cui gli attori neofascisti giocavano un ruolo diretto. Gli ex professori marxisti sono stati epurati dalle università, i monumenti antifascisti sono stati demoliti e le figure dell’era nazista sono state riabilitate, mentre la cultura antifascista di lunga data della DDR è stata bandita. Oggi, 35 anni dopo la caduta del Muro di Berlino, è fondamentale esaminare come la distruzione di queste fortificazioni di confine abbia aperto la strada a un afflusso senza precedenti di gruppi neofascisti nella Germania Est.

Già prima dell’apertura del confine, i neofascisti della Germania Ovest contrabbandavano musica e propaganda nella DDR, inserendosi nelle scene skinhead e hooligan. Questa tendenza si intensificò col tempo, aiutata in parte dalla Comunità di persone che la pensano allo stesso modo del Fronte Nuovo (Gesinnungsgemeinschaften der Neuen Front, GdNF), una rete creata dal dirigente neonazista Michael Kühnen. L’organizzazione raccoglieva numerosi fascisti, tra cui persone che avevano già scontato pene detentive nella DDR prima di essere riscattate dalla RFT, dopo le quali ripresero rapidamente a diffondere il veleno dell’anticomunismo e del razzismo.

Negli anni ’80, la rete di Kühnen si sviluppò in una più ampia organizzazione ombrello con contatti non solo nella DDR, ma anche in altri Paesi. La GdNF disponeva di decine di strutture di facciata e aveva stretti contatti con numerosi partiti, mentre le sue strutture dirigenziali erano piene di informatori che investivano i loro generosi stipendi dell’agenzia tedesca di intelligence interna (Verfassungsschutz) in attività politiche di estrema destra.

Lo stesso Kühnen aveva forti legami con i servizi segreti. Mentre il Verfassungsschutz della Bassa Sassonia sosteneva di aver perso tutti i file su tali attività, un dossier della Sicurezza di Stato della DDR ha portato alla luce questi collegamenti. Le agenzie della DDR stavano indagando su Kühnen dal 1970 e hanno documentato che, dopo il suo rilascio dal carcere nel 1982, era stato prelevato da un veicolo collegato al Verfassungsschutz. La conclusione delle indagini della DDR fu che gli anni di carcere di Kühnen furono probabilmente utilizzati per reclutarlo come informatore o per assicurarsi altre forme di collaborazione.

Qualche anno dopo, Kühnen fu autore di un documento strategico, Workplan East (Arbeitsplan Ost), che delineava un piano per l’espansione della rete nella DDR. Questo piano guidò diverse organizzazioni neofasciste e gruppi di facciata, con la caduta del Muro di Berlino che servì loro da segnale per agire. Lo stesso Kühnen affermò di essere riuscito a entrare nella DDR “con l’aiuto di compagni locali”, ponendo le basi per un afflusso di quadri di estrema destra nella regione. Nei mesi successivi, decine di figure di spicco della rete di Kühnen, così come membri della Nuova Destra, seguirono il suo esempio.

La costruzione di un movimento neofascista

Dopo la caduta del Muro di Berlino, i gruppi neofascisti si radicarono rapidamente nell’ex DDR, occupando proprietà e stabilendo roccaforti in vari quartieri. Seguirono presto violenze e pogrom contro antifascisti e stranieri, in particolare contro i giovani. Sotto il patrocinio di Michael Kühnen e della GdNF, emersero propaggini del Partito dei Lavoratori Tedeschi Liberi (Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei) e del Partito Nazionaldemocratico di Germania (NPD), oltre a decine di nuove organizzazioni come il Fronte Lichtenberger e Deutsche Alternative. Nel marzo 1990, i neofascisti si unirono apertamente alle manifestazioni contro la DDR, sfruttando il loro sentimento anticomunista per ottenere visibilità.

Nonostante l’emarginazione dalle politiche della RFT, la resistenza antifascista persistette. I manifestanti lottarono contro la ristrutturazione dei campi di concentramento, la demolizione dei monumenti e l’infiltrazione nelle università da parte dei gruppi di estrema destra occidentali. Persino Rainer Eppelmann, capo della Commissione per la rivalutazione della storia della DDR, ha riconosciuto il diffuso sostegno pubblico alla conservazione dell’eredità antifascista della DDR.

L’amnistia del dicembre 1990 per i prigionieri politici galvanizzò ulteriormente i ranghi dei neofascisti della Germania Est. Tra loro c’erano gli autori dell’attentato alla Zionskirche e figure come Ingo Hasselbach, in seguito conosciuto come il “Führer di Berlino”. Molti di questi quadri, rilasciati dalla prigione o arrivati dalla Germania Ovest, costruirono attivamente reti fasciste, organizzarono eventi di reclutamento e invitarono estremisti di spicco dall’estero. Il negazionista britannico David Irving, ad esempio, fu portato a Dresda dalla Deutsche Volksunion per diffondere il mito dell’“olocausto dei bombardamenti alleati”, con le spese coperte dal milionario della Germania Ovest e finanziatore neofascista Gerhard Frey.

Nel periodo in cui si avvicinavano gli ultimi giorni dell’annessione della DDR, la violenza neofascista si intensificò drammaticamente. Nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 1990, oltre 1.500 neonazisti armati lanciarono attacchi coordinati contro antifascisti, abusivi e migranti in tutta la Germania Est, con 30 incidenti violenti registrati in diverse città. Questi attacchi facevano parte di una più ampia ondata di attività dell’estrema destra. All’inizio dello stesso anno, Ingo Hasselbach, in collaborazione con Michael Kühnen, aveva fondato l’Alternativa Nazionale a Berlino, accumulando armi e organizzando un addestramento paramilitare. Slogan nazisti come “Rotfront Verrecke” (“Rotfront perisca”) e “Kanaken Raus” (“Immigrati fuori”) sono stati apertamente cantati durante le proteste, mentre i cimiteri ebraici, le tombe dell’Armata Rossa e il monumento ai caduti sovietici a Treptower Park sono stati vandalizzati. Tuttavia, tali provocazioni non passarono inosservate: il 3 gennaio 1990, 250.000 cittadini della DDR si mobilitarono in una protesta antifascista di massa.

Sostegno e supporto dello Stato

L’ondata di violenza di estrema destra all’inizio degli anni Novanta continuò a crescere: nel 1992 si registrò un numero di crimini violenti dell’estremismo di destra superiore a qualsiasi altro anno dal 1949. Questa ondata è stata favorita dalla deliberata inazione delle autorità tedesche e dei servizi di intelligence e da un panorama mediatico che ha promosso campagne diffamatorie e narrazioni razziste. In città come Dresda, Lipsia, Halle, Jena e Weimar, le folle di destra hanno potuto compiere attacchi e incendi dolosi quasi senza ostacoli. I pogrom a Hoyerswerda e Rostock non solo sono stati tollerati, ma hanno avuto luogo nel mezzo della copertura mediatica del cosiddetto “problema dell’asilo”, mentre la polizia non ha mai agito.

Il governo federale della CDU/FDP utilizzò l’ondata di violenza razzista per alimentare ulteriormente il dibattito sul cosiddetto “asilo” che aveva scatenato, mentre i socialdemocratici si misero presto sulla stessa linea. Nel 1993, il diritto di asilo è stato abolito. I politici spinsero per questo risultato promuovendo la xenofobia: subito dopo gli attacchi della mafia di Rostock-Lichtenhagen, il leader della CDU di Schwerin Eckhardt Rehberg dichiarò: “Il fatto che gli stranieri non conoscano i nostri costumi e le nostre tradizioni, e forse non vogliono nemmeno conoscerli, disturba la sensibilità dei nostri cittadini”.

La rifascistizzazione della Germania Est

Gli “anni della mazza da baseball”, come li hanno definiti i media, sono stati molto più che violenza di strada da parte di bande neofasciste. L’apertura delle frontiere accelerò una rifascistizzazione mirata della Germania Est, facilitata dagli establishment politici e mediatici. In breve tempo, le posizioni antifasciste e comuniste sono state marginalizzate, mentre i movimenti neofascisti hanno fornito un meccanismo violento per intimidire gli oppositori e assorbire i giovani delusi.

Allo stesso tempo, l’offensiva ideologica della Nuova Destra guadagnò terreno all’interno dell’establishment politico. Le organizzazioni antifasciste sono state bandite, la storia è stata riscritta e i monumenti, le scuole e le strade sono stati privati dei nomi dell’epoca della DDR. Questi processi non sono arrivati all’improvviso: a differenza della persecuzione sistematica di fascisti e criminali di guerra da parte della DDR, la Germania occidentale ha reintegrato ex funzionari nazisti nel governo e nell’amministrazione già da tempo. Mentre gli ex detenuti dei campi di concentramento ricoprivano cariche nella DDR, i loro ex aguzzini sono tornati a occupare posizioni di potere nella RFT.

Lo smantellamento dell’antifascismo della DDR e l’ascesa di un movimento neofascista nella Germania dell’Est erano due facce della stessa medaglia, un processo in corso visibile ancora oggi, 35 anni dopo la caduta del confine. Chiunque cerchi le radici dell’odierna rinascita dell’estrema destra non deve guardare oltre i governanti della Repubblica Federale, dove il fascismo non è mai stato veramente sradicato dopo il 1945.