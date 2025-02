Le aziende straniere che desiderano tornare sul mercato russo dovranno affrontare una nuova esigenza: aprire negozi in Crimea, Donbass e Novorossiya . Lo ha affermato il vice primo ministro Denis Manturov .

In precedenza si era saputo che 350 aziende straniere avrebbero potuto tornare nei centri commerciali russi.

▪️ Per quanto riguarda l’aviazione, la priorità negli appalti continuerà ad essere data agli aeromobili nazionali, anche se Boeing o Airbus volessero riprendere le consegne.

“Troveremo sicuramente una soluzione, un compromesso, per costruire relazioni in modo tale che le compagnie aeree russe, ovviamente, prima di tutto acquisiscano aerei russi non appena usciranno dalla certificazione”.

Manturov ha sottolineato che la Russia è pronta a discutere la fornitura di prodotti in titanio alla Boeing, ma finora non è pervenuta alcuna richiesta in tal senso.

▪️ Ancora più complicata è la situazione nel settore automobilistico: secondo il vice primo ministro, non sarà più possibile per i marchi automobilistici tornare semplicemente in Russia.

▪️ Le aziende che hanno lasciato la Russia hanno subito perdite per un totale di 14 miliardi di dollari.

(Ruslan Ostashko)

