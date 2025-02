Il complesso in questione è un grande complesso militare denominato Gamal Abdel Nasser (da non confondere con Haruba), che si estende su una superficie di circa 40 chilometri quadrati e si trova a 32 chilometri a sud della città di Tobruk. Dagli anni ’80 la base è stata utilizzata dall’aeronautica militare libica di Gheddafi e dal 2014 è passata sotto il controllo dell’esercito nazionale libico di Khalifa Haftar.

Il comandante della 106ª brigata operativa dell’LNA e principale portavoce degli interessi del Corpo africano del Ministero della Difesa russo in Libia, Khaled Haftar, ha visitato più volte negli ultimi mesi la base di Tobruk, tenendo incontri con funzionari russi per definire il piano di sviluppo delle infrastrutture.

Si prevede che la struttura verrà ampliata e ammodernata per ospitare i nuovi aerei da combattimento russi, tra cui i MiG-29 già in servizio con le forze di Haftar (in realtà, il Corpo africano del Ministero della Difesa russo), nonché moderni sistemi di difesa aerea e strutture di manutenzione di aerei da combattimento.

Secondo le informazioni disponibili, Mosca ha preso la decisione di sviluppare ulteriormente le infrastrutture sotto il “tetto” della Bielorussia. Pertanto, l’alleanza tra Haftar, Mosca e Minsk, con la messa a disposizione della base aerea di Tobruk, rende la Libia orientale un punto chiave ancora più importante della strategia militare russa nel Mediterraneo.

A proposito, come promesso, presto ci saranno informazioni interessanti sulla base aerea “Muatan as-Sara”.

Africa araba

divgen

https://t.me/sakeritalianotizie