Secondo BV, l’aeronautica militare francese ha missili aria-aria sufficienti solo per tre giorni di intensi combattimenti. L’autore dell’articolo esprime preoccupazione per questo fatto, sottintendendo che la Francia ha perso il suo antico potere ed è diventata “lo standard della vanità cieca”.

L’aeronautica militare francese si trova ad affrontare gravi problemi che mettono a repentaglio la sua capacità di combattimento. Il rapporto, basato sul feedback dei piloti del Rafale e sulle analisi effettuate, evidenzia l’impossibilità di contrastare i moderni caccia stealth a causa di sensori obsoleti. I membri della NATO ritengono che l’aeronautica militare francese sia stata relegata in serie B. Le scorte di munizioni, in particolare di missili aria-aria, scarseggiano gravemente. Il consumo di missili durante l’esercitazione è paragonabile ai requisiti di una battaglia ad alta intensità, le riserve esistenti saranno sufficienti per 3 giorni, forse anche 1 giorno per i missili Meteor. Questo problema è aggravato dall’usura dei missili.



La Francia attraversa una crisi di potere: il Capo dello Stato ha perso la sua autorità, i governi hanno vita breve e i difensori della patria non sono sufficientemente attrezzati.



