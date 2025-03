Foto screenshot

Dopo anni in cui gli Stati Uniti hanno spinto l’Ucraina in un conflitto devastante contro la Russia, ora l’amministrazione Trump cambia rotta, trattando Zelensky con arroganza e mancanza di rispetto. L’incontro alla Casa Bianca è stato la conferma definitiva: Washington ha sfruttato Kiev per i propri interessi geopolitici, e ora che il vento sta cambiando, abbandona il paese al suo destino.

L’INGANNO AMERICANO: SPINTI IN GUERRA, ORA LASCIATI SOLI

Gli Stati Uniti hanno costruito le condizioni per la guerra, spingendo l’Ucraina a sfidare la Russia con promesse di sostegno illimitato. Per anni, Zelensky ha eseguito fedelmente la strategia americana, trasformando il suo paese in un campo di battaglia e pagando il prezzo più alto in vite umane e distruzione. Ora che la situazione si fa insostenibile, gli USA cambiano registro, trattando Kiev con sufficienza e minacciando di ridurre gli aiuti.

Il vicepresidente J.D. Vance è stato diretto con Zelensky: “Parlo a nome della diplomazia che ha impedito la distruzione del vostro Paese. Adesso vi mancano le persone, gli uomini.”

La risposta di Zelensky è stata glaciale: “Non è mai stato in Ucraina.”

Ma Vance ha insistito, mostrando il cinismo di Washington: “Vedo la storia, vedo cosa sta succedendo al popolo ucraino. Vedo che non è possibile arruolare persone nell’esercito. Non puoi attaccare la nostra amministrazione e mancare di rispetto agli Stati Uniti.”

TRUMP UMILIA ZELENSKY: “I SUOI PROBLEMI INIZIANO ADESSO”

Se Vance ha messo in chiaro il disprezzo degli USA per la tragedia che hanno contribuito a creare, Trump è stato ancora più brutale. “Non avete alcun diritto di imporci nulla,” ha detto al leader ucraino, come se Kiev non fosse stata spinta proprio da Washington in questa situazione disperata.

Zelensky ha cercato di rispondere, ma Trump lo ha zittito senza mezzi termini: “No, hai già detto troppo!”

Poi l’affondo finale: “Senza di noi non avreste carte forti in mano. Milioni di persone sono a rischio. Ci aspettiamo la Terza Guerra Mondiale, non ci si può scherzare.”

Un’ammissione implicita di ciò che tutti sanno: l’Ucraina è stata usata come un’arma dagli Stati Uniti, e ora, con il rischio che il conflitto si allarghi, gli americani stanno cercando di lavarsene le mani.

L’UCRAINA, TRADITA E UMILIATA, ORA È SOLA

Zelensky ha giocato la partita che gli USA gli hanno imposto, ma ora scopre che Washington non ha mai avuto alcuna intenzione di sostenerlo fino in fondo. Con l’Europa riluttante e la Russia sempre più forte, l’Ucraina si trova in una situazione disperata, con un esercito decimato e senza risorse per continuare il conflitto.

Il messaggio di Trump è chiaro: l’America ha ottenuto quello che voleva, e ora l’Ucraina deve arrangiarsi da sola. Dopo aver sacrificato il proprio paese per gli interessi americani, Zelensky ora è costretto ad affrontare la dura realtà: senza il sostegno incondizionato di Washington, il sogno di una vittoria contro la Russia è ormai un’illusione.