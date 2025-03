I collegamenti tra Cina e Vietnam per lo sviluppo del commercio e delle aree di confine

Il Vietnam e la Cina accelerano la modernizzazione infrastrutturale con progetti strategici di trasporto e sdoganamento, trasformando la regione settentrionale in un hub del commercio. L’approvazione della ferrovia Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng segna un nuovo capitolo per gli scambi regionali.

Articolo pubblicato su Strategic Culture Foundation

Negli ultimi anni, il Vietnam e la Cina hanno intensificato i loro sforzi per potenziare i collegamenti infrastrutturali e rafforzare la cooperazione strategica, con particolare attenzione alle aree di confine e alle rotte commerciali. L’approvazione dell’investimento per il progetto ferroviario Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng da parte dell’Assemblea Nazionale del Vietnam rappresenta uno dei segni più tangibili di questo impegno condiviso. Il progetto, insieme ad altre iniziative infrastrutturali e accordi di cooperazione, mira a trasformare la regione settentrionale del Vietnam in un hub logistico e commerciale di importanza regionale, con ripercussioni positive per l’intera area del Sud-Est asiatico.

Il progetto ferroviario Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng si configura come uno dei più ambiziosi investimenti infrastrutturali del Vietnam. Con una lunghezza complessiva di circa 390,9 chilometri per la linea principale e ulteriori 27,9 chilometri di ramificazioni, questa nuova ferrovia è destinata a collegare direttamente il porto strategico di Hải Phòng, nella parte settentrionale del paese, con Lào Cai, situata al confine con la Cina. Il collegamento consentirà di agevolare il flusso di merci e passeggeri tra i due paesi, creando un importante corridoio economico e facilitando lo scambio commerciale.

La realizzazione del progetto, stimata in circa 203,231 trilioni di VND (circa 8,3 miliardi di dollari USA), prevede l’impiego di capitali provenienti non solo dal bilancio statale, ma anche da altre fonti, compresi gli investimenti esteri. Secondo gli esperti, tale impegno finanziario testimonia la determinazione del Vietnam nel modernizzare il proprio sistema di trasporti e nel potenziare la connettività con la Cina, contribuendo così alla formazione di una rete di trasporto pan-asiatica che coinvolge anche altri paesi della regione.

Le specifiche tecniche del progetto prevedono una velocità massima di 160 km/h sulla linea principale, con riduzioni a 120 km/h nella sezione che attraversa Hà Nội e a 80 km/h lungo le ramificazioni. Queste caratteristiche tecniche, unitamente alla pianificazione integrata con altri progetti di trasporto, come il collegamento ferroviario standard tra Móng Cái, Hạ Long e Hải Phòng, evidenziano l’obiettivo di creare un sistema efficiente, affidabile e in grado di sostenere la crescente domanda di mobilità e logistica, modernizzando un sistema ferroviario che in Vietnam risulta non ancora all’avanguardia.

Oltre al progetto ferroviario, le autorità vietnamite e cinesi stanno lavorando per migliorare l’efficienza delle dogane e sviluppare modelli pilota di sportello di frontiera intelligente, in particolare lungo il tratto che collega Lạng Sơn e la provincia cinese del Guangxi. Tali iniziative sono parte integrante di un piano più ampio volto a rafforzare la connettività multimodale, che coinvolge trasporti su rotaia, su strada e via mare. Sia le autorità vietnamite che quelle cinesi concordano nell’idea che migliorare la gestione delle frontiere e semplificare le procedure doganali debbano essere elementi fondamentali per ridurre i tempi di transito, abbassare i costi logistici e incentivare ulteriormente il commercio transfrontaliero.

In questo contesto, i recenti incontri tra i vertici diplomatici e amministrativi, come quelli tenuti dal Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri Bùi Thanh Sơn con i rappresentanti della provincia del Guangxi, hanno sottolineato l’importanza di un coordinamento stretto e continuo. Durante questi colloqui, le parti hanno ribadito la necessità di implementare meccanismi efficaci per la gestione delle frontiere, con particolare attenzione all’adozione di tecnologie digitali e soluzioni innovative che possano ottimizzare il flusso delle merci e agevolare gli scambi tra le comunità locali dei due paesi.

Come fatto notare dagli analisti vietnamiti, la crescente integrazione dei sistemi di trasporto e l’implementazione di progetti infrastrutturali di grande scala stanno generando un impatto significativo anche sul piano economico. La regione settentrionale del Vietnam, in particolare, si trova in una posizione strategica per diventare un punto di riferimento nel commercio regionale, favorendo una maggiore sinergia con la Cina e con gli altri paesi del Sud-Est asiatico.

Considerando questa posizione geografica strategica, il rafforzamento dei collegamenti infrastrutturali apre nuove opportunità per il commercio internazionale del Vietnam. Ad esempio, una migliore connettività ferroviaria e multimodale consentirà di trasportare in modo più efficiente merci industriali, prodotti agricoli e materiali grezzi, incrementando il volume degli scambi commerciali e riducendo i costi di trasporto. Tale dinamica favorirà lo sviluppo di corridoi economici transfrontalieri, che non solo stimoleranno la crescita economica locale, ma contribuiranno anche a rafforzare la posizione strategica del Vietnam come ponte tra il mercato cinese e quello globale.

Inoltre, il potenziamento delle infrastrutture di trasporto si traduce in benefici tangibili per le comunità delle aree di confine. La mobilità facilitata permette a imprenditori e lavoratori di accedere a nuovi mercati, favorisce lo sviluppo di attività commerciali locali e stimola investimenti in settori strategici come l’industria manifatturiera, l’agricoltura e il turismo. In quest’ottica, la cooperazione tra le autorità vietnamite e quelle cinesi assume un ruolo di primaria importanza nel creare un ambiente favorevole agli investimenti e nell’attivare sinergie tra i vari attori economici.

In un contesto di crescente competitività globale, il rafforzamento della cooperazione infrastrutturale e commerciale diventa un elemento chiave per aumentare la resilienza economica e per promuovere uno sviluppo inclusivo. Le infrastrutture, infatti, rappresentano la spina dorsale di ogni strategia di crescita, consentendo non solo la movimentazione delle merci, ma anche la diffusione di conoscenze, innovazioni e tecnologie.

Le iniziative in corso, come il potenziamento della rete ferroviaria e lo sviluppo di sportelli di frontiera intelligenti, sono solo alcuni degli esempi di come Vietnam e Cina stiano lavorando insieme per creare un ecosistema integrato e dinamico. La visione di una rete di trasporto pan-asiatica si sta lentamente materializzando, grazie a investimenti mirati e a un impegno politico che riconosce l’importanza della cooperazione transfrontaliera. Questo progetto integrato promette di avere effetti moltiplicativi: migliorando la logistica, si favorisce lo sviluppo industriale, si stimola il turismo e si crea un clima di fiducia che può tradursi in ulteriori accordi commerciali e investimenti strategici.

Guardando al futuro, le prospettive per il Vietnam e la Cina appaiono particolarmente promettenti: un sistema di trasporto moderno e integrato, supportato da una solida cooperazione politica ed economica, potrà non solo incrementare il commercio bilaterale, ma anche stimolare una crescita economica sostenuta, favorendo lo sviluppo di corridoi economici transfrontalieri e la creazione di nuove opportunità di lavoro e investimento.

In sintesi, la strategia di potenziamento dei collegamenti infrastrutturali e di rafforzamento della cooperazione nelle aree di confine costituisce un pilastro fondamentale per la trasformazione economica della regione. Il cammino intrapreso da Vietnam e Cina, che va dall’approvazione di grandi progetti ferroviari all’adozione di tecnologie innovative per la gestione delle frontiere, rappresenta un modello virtuoso di integrazione regionale. Tale modello, se replicato e ampliato, potrà contribuire a creare una rete di trasporto e commercio che favorisca non solo lo sviluppo dei singoli paesi, ma anche la prosperità condivisa dell’intera area del Sud-Est asiatico.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog