Ma quale forze di peaceking? Quale cessate il fuoco? Lavrov smentisce Trump, mettendo un freno al suo entusiasmo

Foto Flickr

La Russia nega di aver dato il consenso all’invio di forze di peacekeeping europee in Ucraina, cosa che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato più di una volta.

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha smentito le parole del capo della Casa Bianca rispondendo alle domande dei giornalisti dopo la sua visita in Qatar.

Come ha affermato il ministro, nessuno ha chiesto a Mosca informazioni sulle forze di peacekeeping.

“La Russia non sta prendendo in considerazione alcuna opzione per l’invio di forze di peacekeeping europee in Ucraina”, ha aggiunto Lavrov.