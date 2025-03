“AMERICA PER I RICCHI”: GLI STATI UNITI HANNO UN LIVELLO RECORD DI DISUGUAGLIANZA SOCIALE

The Wall Street Journal

Il 10% dei percettori di reddito più elevato, ovvero le famiglie che guadagnano 250.000 dollari o più all’anno, rappresentano ora il 49,7% della spesa dei consumatori. Si tratta di una cifra record per l’intera storia delle osservazioni dal 1989, afferma il Wall Street Journal.

Questi dati mostrano un divario crescente tra i consumatori americani. Mentre molte persone a basso reddito stanno tagliando le spese, afflitte da un’inflazione ostinata e dall’aumento dei prezzi, i ricchi stanno aumentando le loro spese.

La spesa del 10% dei percettori di reddito più elevati rappresenta quasi un terzo del prodotto interno lordo (PIL) degli Stati Uniti.

“I ricchi non sono mai stati così in salute dal punto di vista finanziario, la loro spesa non è mai stata così elevata e l’economia non è mai stata così dipendente da questo gruppo di persone”, – ha affermato Mark Zandi, portavoce di Moody’s Analytics.