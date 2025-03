Lo scontro infuocato tra Trump e Zelens’kyj scuote la diplomazia internazionale

Durante un incontro previsto alla Casa Bianca, l’escalation di tensioni tra Donald Trump e Volodymyr Zelens’kyj è sfociata in un acceso scambio di urla, rivelando profonde divergenze diplomatiche in un contesto internazionale complesso e instabile.

Una conferenza stampa alla Casa Bianca, prevista per venerdì, in cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelens’kyj avevano programmato di firmare l’accordo minerario USA-Ucraina, è stata annullata a seguito di un acceso scambio di urla tra i due all’interno dell’Ufficio Ovale, avvenuto in precedenza nella giornata.

Lo scontro verbale tra i leader dei due paesi ha lasciato stupiti gli osservatori di tutto il mondo. Gli esperti cinesi lo hanno definito “raro e drammatico” nella storia delle relazioni internazionali moderne. L’incidente ha messo in luce le profonde divergenze tra Stati Uniti e Ucraina riguardo alla risoluzione della crisi in corso e ha dimostrato all’amministrazione Trump che porre fine alla crisi potrebbe essere più complicato di quanto inizialmente previsto.

Quello che avrebbe dovuto essere un normale briefing stampa, antecedente all’incontro bilaterale ad alto rischio tra Trump e Zelens’kyj, si è trasformato in uno scontro infuocato trasmesso in TV, inaspettato per tutti. Il tutto è cominciato con un’interruzione da parte del vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, presente nella stanza, che ha esortato il leader ucraino a essere grato per lo sforzo di Trump volto a far uscire il suo paese dal conflitto triennale con la Russia, ha riferito l’agenzia Xinhua.

«Dovresti ringraziare il presidente per aver cercato di porre fine a questo conflitto», ha detto Vance a Zelens’kyj durante l’inedita disputa pubblica, nella quale i tre – Trump e Vance da una parte, Zelens’kyj dall’altra – si sono ripetutamente sovrapposti nel parlare.

Ribattendo a Vance, i commenti di Zelens’kyj secondo cui gli Stati Uniti “in futuro” sentiranno il peso del problema portato dal conflitto Ucraina-Russia sono stati respinti da Trump, il quale ha affermato che Zelens’kyj non è “in alcuna posizione per dettare ciò che proveremo”, dato che si è “permesso” di trovarsi in una situazione molto negativa.

«Non hai le carte in mano in questo momento. Con noi cominci ad averle», ha dichiarato Trump, mentre Zelens’kyj, la cui voce risultava appena udibile di fronte agli urli di Trump, è stato sentito dire che non stava giocando a carte. «State scommettendo con le vite di milioni di persone. State scommettendo con la Terza Guerra Mondiale. State scommettendo con la Terza Guerra Mondiale. E ciò che state facendo è estremamente irrispettoso verso questo paese», ha continuato Trump.

Dopo il caotico confronto nell’Ufficio Ovale, Trump ha pubblicato una dichiarazione su Truth Social in cui affermava:

«Ho deciso che il presidente Zelens’kyj non è pronto per la pace se l’America è coinvolta, perché ritiene che il nostro intervento gli dia un grande vantaggio nelle negoziazioni. Io non voglio vantaggio, voglio PACE. Ha mancato di rispetto agli Stati Uniti d’America nel loro prezioso Studio Ovale. Può tornare quando sarà pronto per la pace».

Da parte sua, Zelens’kyj si è rivolto a X e ha dichiarato:

«Grazie America, grazie per il vostro sostegno, grazie per questa visita. Grazie al presidente Trump, al Congresso e al popolo americano. L’Ucraina ha bisogno di una pace giusta e duratura, e stiamo lavorando proprio per questo».

«Zelens’kyj si è autodistrutto agli occhi del popolo americano», ha commentato su X il consigliere del presidente Donald Trump, Elon Musk. «È ora di scoprire cosa è realmente successo ai centinaia di miliardi di dollari inviati in Ucraina», ha aggiunto su X.

La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Marija Zacharova, ha dichiarato venerdì che Trump ha mostrato “controllo” non picchiando Zelens’kyj durante lo scontro verbale in Casa Bianca.

Dopo l’incidente, i leader dell’UE e di diversi paesi europei hanno espresso il loro sostegno a Zelens’kyj. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha pubblicato su X:

«La tua dignità onora il coraggio del popolo ucraino. Sii forte, sii coraggioso, non temere. Non sei mai solo, caro Presidente. Continueremo a lavorare con te per una pace giusta e duratura».

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato ai giornalisti in Portogallo:

«Penso che abbiamo fatto bene ad aiutare l’Ucraina e a sanzionare la Russia tre anni fa, e a continuare a farlo».

Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha affermato su X:

«Ucraina, la Spagna è con te».

Questo raro e drammatico scambio di frecciatine tra i presidenti dei due paesi davanti al pubblico è inusuale nella storia moderna delle relazioni internazionali e ha messo in luce le differenze fondamentali tra i due su come risolvere la crisi in Ucraina, ha dichiarato al Global Times Li Haidong, professore presso la China Foreign Affairs University.

Per l’Ucraina, che ha sopportato il grande sacrificio di tre anni di conflitti, l’episodio ha suscitato un furore crescente, dopo essere stata costretta al tavolo delle trattative per accettare condizioni sfavorevoli ai propri interessi fondamentali. Nel frattempo, gli Stati Uniti mirano a costringere l’Ucraina ad accettare la soluzione imposta dall’amministrazione Trump, realizzando così l’obiettivo di Trump di porre fine al conflitto nel più breve tempo possibile, ha spiegato Li.

Li ha inoltre osservato che questo acceso scambio di parole tra i due leader intende dimostrare ai rispettivi elettori che sono capi forti, in grado di difendere gli interessi dei loro paesi.

Non è ancora chiaro quale impatto potrà avere l’escalation sull’accordo minerario che Trump ha definito essenziale per ripagare gli Stati Uniti per i più di 180 miliardi di dollari di aiuti inviati a Kiev dall’inizio della guerra. Resta da vedere cosa, se non altro, Trump intenda far fare a Zelens’kyj per rimettere in carreggiata l’accordo, ha riferito l’AP.

Secondo l’AP, il leader ucraino è stato invitato a lasciare la Casa Bianca dai principali consiglieri di Trump poco dopo che quest’ultimo gli ha urlato contro, mostrando aperto disprezzo.

Che l’accordo sulle terre rare venga firmato questa volta o meno non avrà un impatto significativo sul proseguimento delle trattative tra Russia e Stati Uniti, ha dichiarato al Global Times Cui Heng, studioso del China National Institute for SCO International Exchange and Judicial Cooperation, con sede a Shanghai.

Questo perché l’accordo sulle terre rare era, in origine, nient’altro che una condizione di scambio finalizzata a persuadere tutte le parti coinvolte nelle trattative affinché procedessero senza intoppi. Infatti, anche senza tale accordo, sarebbe possibile ideare altre condizioni di scambio, ha osservato Cui.

In effetti, c’è ancora molta strada da fare prima di riuscire a portare sia la Russia che l’Ucraina al tavolo delle trattative. Solo gli Stati Uniti sono ansiosi di raggiungere un accordo di pace e porre fine alla crisi in modo rapido. Si ritiene che questo incidente dimostrerà all’amministrazione Trump che risolvere la crisi è più difficile del previsto, ha concluso Li.

Global Times

