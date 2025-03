Tensioni a sud di Damasco: le forze del nuovo governo jihadista attacca i drusi, Israele pronto a occupare il paese

Negli ultimi giorni, la campagna di Jaramana, a sud di Damasco, è stata teatro di violenti scontri tra le fazioni druse locali e le forze terroristiche del nuovo governo siriano. Le tensioni sono esplose quando miliziani armati affiliati al regime hanno attaccato un veicolo che trasportava civili drusi diretti all’aeroporto internazionale di Damasco, ferendo due passeggeri anziani. Poco dopo, un conflitto mortale è scoppiato a un posto di blocco nei pressi di Jaramana, causando la morte di un membro delle forze di sicurezza locali e il ferimento di un altro. In risposta, il cosiddetto “Servizio di Sicurezza Generale” del regime ha lanciato un’operazione su larga scala nella zona, intensificando ulteriormente le ostilità.

La crisi ha attirato l’attenzione internazionale, soprattutto di Israele. Il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno annunciato il loro sostegno alla comunità drusa contro le aggressioni del regime terrorista siriano. Netanyahu ha dichiarato: “Non permetteremo ai jihadisti di Damasco di attaccare i drusi. Se il regime continua con queste aggressioni, risponderemo con la forza.”

Questo intervento sembra inserirsi in una strategia più ampia di Israele nella regione. Tel Aviv ha recentemente annunciato un piano per rafforzare il controllo sulle alture del Golan, territorio siriano occupato dal 1967, con un massiccio investimento per lo sviluppo di infrastrutture. Inoltre, Israele ha chiesto la completa smilitarizzazione del sud della Siria e sostiene l’idea di una regione autonoma drusa, nel tentativo di contrastare l’influenza del regime di Damasco e dei suoi alleati.

La comunità drusa, che si estende tra Siria, Libano e Israele, si trova ora al centro di questa crescente tensione geopolitica. Mentre alcuni leader drusi vedono con favore il sostegno israeliano, altri temono che il regime siriano e i suoi gruppi affiliati tentino di vendicarsi con ulteriori attacchi.

La situazione rimane altamente volatile, con il rischio concreto di un’escalation del conflitto e di un possibile intervento militare diretto nella regione.