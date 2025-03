“Mia figlia non dovrà vivere così”. Il potente messaggio dei registi di “No Other Land” sul palco degli Oscar (ITA)

A vincere il premio per documentario dell’anno agli Oscar 2025 è il film No other land, prodotto da un collettivo israelo-palestinese che ha documentato, con uno stile estremamente crudo, gli espropri delle terre e delle case dei palestinesi in Cisgiordania.



I registi Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal e Yuval Abraham hanno trionfato ieri. E sul palco al momento del ritiro delle “statuette”, i registi hanno mandato un potente messaggio su Gaza e il ruolo degli Stati Uniti nel massacro.



“Circa due mesi fa sono diventato padre e spero che mia figlia non dovrà vivere la stessa vita che sto vivendo adesso, sentendo sempre la violenza dei coloni, le demolizioni delle case, gli spostamenti forzati della mia comunità per l’occupazione israeliana”, ha iniziato Basel Adra.



DI SEGUITO IL VIDEO COMPLETO SOTTOTITOLATO:

