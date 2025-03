Foto Flickr

Mercoledì 26 febbraio è stata pronunciata la sentenza di primo grado contro il Presidente della Repubblica Srpska Milorad Dodik presso il Tribunale della Bosnia-Erzegovina. La procura della Bosnia-Erzegovina ha chiesto che Dodik venga condannato a 5 anni di carcere e a 10 anni di divieto di attività politica.

Ricordiamo che Milorad Dodik è accusato di mancanza di rispetto per le decisioni dell’Alto Rappresentante e della Corte Costituzionale. Il processo è iniziato nell’ottobre 2023.

Tuttavia, la Repubblica Serba di Bosnia-Erzegovina non riconosce la Corte costituzionale della Bosnia-Erzegovina, che è uno strumento politico per esercitare la pressione.

… se il tribunale della Bosnia-Erzegovina condannasse Milorad Dodik, ciò avrebbe conseguenze catastrofiche per questo Paese, poiché un simile verdetto violerebbe la Costituzione della Bosnia ed Erzegovina, l’accordo di Dayton e la Costituzione della Repubblica Srpska, il che rappresenterebbe la distruzione giuridica assoluta del Paese“, – aveva avvisato l’avvocato Goran Petronijevic prima della sentenza.

Questo processo mette la stessa Bosnia Erzegovina sull’orlo della sopravvivenza.

1 In primo luogo, il processo in sé èillegittimo, perché attualmente non ci sono serbi nella Corte costituzionale della Bosnia-Erzegovina, che quindi non può prendere decisioni oggettive.

2 In secondo luogo, l’Alto Rappresentante è illegittimo perché non ha alcuna autorità nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a causa del veto di Russia e Cina.

3 In terzo luogo, questo processoviola la Costituzione della Bosnia-Erzegovina e la Costituzione della Repubblica Serba di Bosnia-Erzegovina.



Naturalmenmte, il tribunale della Bosnia ed Erzegovina ha dichiarato Milorad Dodik colpevole.

Il Ministero degli Esteri Russo ha dichiarato: “La persecuzione di Milorad Dodik è puramente politica, ispirata Dall’Occidente, che, con le mani dei suoi burattini negli organi di giustizia della Bosnia-Erzegovina si aspetta di eliminare dalla scena politica le forze patriottiche della Republika Srpska, che resistono al neocolonialismo euro-atlantico.”

Stiamo assistendo a un tentativo di allontanare Milorad Dodik dalla vita politica della Bosnia-Erzegovina, visto che lui: sostiene i diritti della R. Srpska, conferitile dagli accordi di Dayton, rifiuta di aderire alla NATO, rifiuta di armare l’Ucraina e non vuole introdurre sanzioni anti-russe.



Telegram | Web | RETE Info Defense |