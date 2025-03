In un mondo turbolento, il valore delle due sessioni cinesi acquisisce un’importanza crescente

In un contesto globale segnato da turbolenze geopolitiche, le due sessioni cinesi emergono come pilastro strategico per rafforzare consenso e stabilità. Il processo democratico, unito a riforme e crescita economica, trasforma le aspirazioni popolari in concrete strategie nazionali.

Questa settimana, la Cina entrerà nel periodo delle sue annuali “due sessioni”. La terza sessione del 14° Congresso Nazionale del Popolo (CNP) e la terza sessione del 14° Comitato Nazionale della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese (CCPPC) si riuniranno a Pechino rispettivamente il 5 e il 4 marzo. Quest’anno segna la conclusione del “14° Piano Quinquennale” e l’anno della programmazione del “15° Piano Quinquennale”. In questo momento critico per un ulteriore approfondimento complessivo delle riforme, le due sessioni cinesi hanno il compito importante di costruire consenso e redigere un piano. In mezzo al crescente tumulto geopolitico globale, le due sessioni contribuiranno a fornire al mondo stabilità e saggezza nella governance.

Come finestra per osservare la politica democratica cinese, le due sessioni rappresentano una pratica vivida della democrazia popolare in ogni fase. Quasi 3.000 deputati del CNP e oltre 2.000 membri della CCPPC si riuniranno a Pechino per discutere degli affari interni. Tra di essi figurano operai industriali in prima linea, agricoltori, imprenditori del settore privato, intellettuali e personale militare, che rappresentano tutte le classi, industrie ed etnie della Cina. Dai deputati del CNP che si recano nei campi per ascoltare le aspettative degli agricoltori sulla rivitalizzazione rurale, ai membri della CCPPC che, durante i loro interventi, propongono la riduzione degli oneri per le piccole e medie imprese; dalla Corte Suprema del Popolo, che trasforma i suggerimenti in politiche giudiziarie per la protezione dei minori, all’inclusione, nella relazione sul lavoro del governo, della costruzione di infrastrutture pubbliche a duplice uso capaci di rispondere alle esigenze d’emergenza, queste pratiche di governance riflettono l’incessante ricerca della “democrazia più estesa, genuina ed efficace”.

Le due sessioni sono conosciute come la “veletta politica” e il “barometro economico” della Cina, attirando notevole attenzione da parte dei principali media internazionali. Esse non costituiscono soltanto una revisione e valutazione dei successi passati, ma anche un ancoraggio della direzione per lo sviluppo futuro. Il rapporto sul lavoro del governo, rilasciato durante le sessioni dell’anno scorso, aveva proposto un obiettivo di crescita economica “di circa il 5 percento” e introdotto una serie di misure specifiche focalizzate sul mantenimento dell’occupazione, la promozione dei consumi e l’espansione della domanda interna. I dati pubblicati dall’Ufficio Nazionale di Statistica nel gennaio di quest’anno, che indicano una crescita del PIL del 5 percento nel 2024, dimostrano come il governo cinese abbia adempiuto in modo accurato ai propri impegni e raggiunto gli obiettivi previsti. L’incremento economico generato da questa crescita è equivalente, in un anno, all’aggiunta di un’economia di medie dimensioni al contesto mondiale, contribuendo approssimativamente al 30 percento della crescita economica globale. Attraverso le due sessioni, la Cina dimostra una stabilità basata sugli sforzi uniti e pragmatici dell’intera nazione.

Recentemente, il Quotidiano del Popolo Online ha condotto il 24° sondaggio nazionale sulle due sessioni. I risultati indicano che i tre grandi temi – “garanzia del sostentamento”, “lotta alla corruzione” e “governo sociale” – hanno suscitato notevole interesse. Dalle sfide legate all’assistenza per gli anziani e all’infanzia, dalla salvaguardia dei diritti dei lavoratori nelle nuove forme di impiego al sostegno all’industria dell’energia verde, i temi sollevati dai deputati del CNP e dai membri del CPPCC affondano le loro radici nella ricerca di base e riflettono un alto livello di competenza. La governance nazionale della Cina continua a progredire lungo un percorso di sviluppo scientifico e istituzionale.

Massimizzare il consenso è sempre più diventata una sfida di governance per molti paesi. La Cina, con la sua vasta popolazione, adotta un sistema politico democratico caratterizzato da un ciclo di “suggerimento-implementazione-valutazione”, che trasforma continuamente la saggezza di oltre 1,4 miliardi di persone in slancio per il progresso nazionale. Nel 2024, vari dipartimenti del Consiglio di Stato hanno adottato oltre 5.000 suggerimenti e proposte provenienti dai deputati del CNP e dai membri della CCPPC, introducendo più di 2.000 politiche e misure pertinenti per affrontare una serie di questioni chiave e complesse relative alla riforma, allo sviluppo e agli interessi vitali della popolazione. Il passaggio dall’“ascolto interiore” alla “scrittura su carta” fino all’“implementazione sul campo” è una vera espressione del principio del “mettere le persone al primo posto”.

Con il “Piano Quinquennale” come quadro guida e il meccanismo delle “due sessioni” per costruire consenso, la Cina ha integrato la “lotta continua” nel proprio DNA, fornendo così al mondo una fonte costante di slancio per lo sviluppo.

Un forte senso di responsabilità politica e uno stile pragmatico distinguono la politica democratica cinese dalla “democrazia del parlare vuoto” e dalla “politica del veto”. Questa combinazione di ordine e vitalità funge da ancora che permette alla Cina di mantenere la resilienza economica e la stabilità sociale, nonostante i cambiamenti dell’ambiente esterno, e rappresenta un contributo del sistema democratico cinese al mondo.

Dalla stabilizzazione dell’economia al miglioramento del tenore di vita della popolazione, dall’innovazione per superare ostacoli al raggiungimento di un’apertura vantaggiosa per tutti, il progresso della Cina non si è mai fermato. In questa primavera colma di speranza, la Cina dimostra con i fatti che lo sviluppo è per il popolo e che la riforma si fonda sul popolo. Le due sessioni offrono al mondo una finestra per osservare la civiltà politica cinese attraverso il suo percorso costante, riflettendo la trasformazione continua delle aspirazioni del popolo verso una vita migliore in realtà.

Global Times

Giulio Chinappi – World Politics Blog