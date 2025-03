LA CINA STA PREPARANDO DELLE CONTROMISURE ALLA MINACCIA DEGLI STATI UNITI DI IMPORRE UN DAZIO AGGIUNTIVO DEL 10%

Sui prodotti cinesi con il pretesto di combattere il traffico di droga, riporta il Global Times , citando una fonte del governo cinese.

Secondo una fonte del quotidiano cinese, i prodotti agricoli e alimentari americani potrebbero essere i primi ad essere colpiti dalle sanzioni. “Se gli Stati Uniti insisteranno nell’imporre tariffe unilaterali e annunceranno ufficialmente le misure pertinenti, la Cina adotterà sicuramente contromisure forti e decisive”, – ha sottolineato la fonte. La minaccia statunitense ha immediatamente provocato una forte reazione da parte di diversi ministeri cinesi. “Dare la colpa ad altri Paesi non risolverà i problemi degli Stati Uniti, ma non farà altro che aumentare il peso sulle aziende e sui consumatori americani e danneggiare la stabilità delle catene di approvvigionamento globali,” – ha affermato una fonte del governo cinese. “La Cina spera che gli Stati Uniti non ripetano i propri errori e tornino rapidamente sulla strada giusta per risolvere le divergenze attraverso un dialogo paritario. Se gli Stati Uniti continueranno ad agire con lo stesso spirito, la Cina adotterà tutte le misure necessarie per proteggere i propri legittimi diritti e interessi”,- ha affermato un portavoce del Ministero del Commercio cinese.

Trump aveva già espresso preoccupazione per le spedizioni di fentanyl dalla Cina agli Stati Uniti e aveva annunciato un’ulteriore tariffa del 10% sui prodotti cinesi a partire dal 4 marzo 2025. Le misure mirano apparentemente a combattere l’importazione illegale di fentanil, un oppioide sintetico che sta alimentando la crisi degli oppioidi negli Stati Uniti. Il Presidente degli Stati Uniti ha accusato la Cina di non fare abbastanza per impedire l’esportazione di fentanyl, un farmaco utilizzato per produrre farmaci distribuiti negli Stati Uniti.



