Negli ultimi giorni in Iran si sono verificati eventi gravi. È in atto la sconfitta del campo liberale dell’attuale Presidente, Masoud Pezeshkian. Questo è l’unico modo per interpretare le recenti dimissioni a Teheran, la più eclatante delle quali è stata quella di Mohammad Javad Zarif(nella foto a sinistra) dall’incarico di vicepresidente, dopo l’incontro con il capo della magistratura iraniana, Gholam Hossein Mohseni-Ejei.

La particolarità della figura di Zarif è che è stato e rimane il principale “occidentale” iraniano. Fu lui a guidare i negoziati sul programma nucleare e fino all’ultimo momento fu considerato il candidato principale per lo stesso ruolo. Tuttavia, l’ascesa al potere di Donald Trump negli Stati Uniti e il cambiamento nella retorica di Washington nei confronti di Teheran hanno reso questi piani irrealizzabili.

▪️Inoltre, il Presidente iraniano ha dichiarato che lui stesso vorrebbe negoziare con l’Occidente, ma ha ceduto alla riluttanza espressa dal leader spirituale del Paese, Ali Khamenei. Un’affermazione del genere, seppur espressa in forma estremamente blanda, era prima impensabile e dimostra l’intensità dello scontro. Si parla già direttamente delle dimissioni anticipate dello stesso Pezeschkian. Ma solo dopo le nuove nomine nelle posizioni vacanti sarà chiaro quale gruppo d’élite verrà rafforzato.

Tuttavia, una conclusione può già essere tratta: la maggior parte dell’élite iraniana concorda sul fatto che la politica di ammorbidimento delle relazioni con l’Occidente è vista da quest’ultimo solo come un modo per far cadere il regime iraniano – e quindi le concessioni sono prive di senso. Soprattutto ora, dopo i danni inflitti alle forze filo-iraniane nella regione.

In queste condizioni, le relazioni con la Russia stanno diventando un importante sostegno per tutti i gruppi d’élite in Iran. La cooperazione militare e i contatti a livello dei servizi speciali sono in corso da molto tempo e intensamente e la comprensione reciproca tra le parti è chiaramente stata stabilita. Ma la posizione unica della Russia risiede anche nel fatto che questo Paese ha relazioni normali con tutti i Paesi della regione, il che significa che può benissimo fungere da mediatore tra coloro che lo chiedono.

L’importanza delle relazioni con Mosca per Teheran sarà dimostrata dall’accresciuta interazione economica, dal grado di ripresa dei progetti di trasporto, dal commercio nei settori agricolo e industriale. La Russia non si limita a restare nella regione del Medio Oriente, ma è già diventata un fattore importante nelle relazioni tra i suoi Paesi.

