Cina: gli stranieri residenti partecipano al processo democratico e contribuiscono allo sviluppo

Le due sessioni nazionali della Cina – le riunioni annuali del massimo organo legislativo, il Congresso Nazionale del Popolo (CNP), e del principale organo consultivo politico, il Comitato Nazionale della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese (CCPPC) – si sono riunite questa settimana a Pechino. In quanto evento politico fondamentale che definisce l’orientamento delle politiche nazionali, queste sessioni annuali offrono agli osservatori un punto di vista unico per assistere alla democrazia del paese in azione.

La democrazia è un valore comune a tutta l’umanità e un principio cardine che il Partito Comunista Cinese (PCC) e il popolo cinese sostengono con fermezza. In un paese che conta circa un quinto della popolazione mondiale, i cittadini partecipano attivamente alle pratiche democratiche, dalla legislazione statale alle questioni locali.

In Cina, le modalità con cui si manifesta la democrazia sono molteplici. Tuttavia, alcuni media occidentali fraintendono la democrazia cinese, formulando affermazioni assurde e ignorando i fatti. Ad esempio, alcuni sostengono che solo “una persona, un voto” costituisca la democrazia, mentre altri accusano la democrazia cinese di carenza di libertà di parola e di scarso coinvolgimento.

Ma è davvero così? Per confutare queste informazioni errate o disinformazioni diffuse da alcuni organi di stampa occidentali con secondi fini, il Global Times ha lanciato una serie di articoli per mostrare ai lettori internazionali cosa sia la democrazia cinese e perché tali affermazioni siano infondate. Questo è l’ultimo intervento della serie.

Le sessioni annuali del massimo organo legislativo e dell’organo consultivo politico della Cina, note come le due sessioni nazionali, hanno avuto inizio rispettivamente a Pechino mercoledì e martedì. Migliaia di legislatori e consiglieri politici cinesi si sono riuniti nella capitale per discutere questioni di interesse nazionale e per ascoltare il rapporto annuale sul lavoro del governo e il piano di sviluppo per l’anno a venire.

Le due sessioni rappresentano una finestra importante per gli stranieri, che possono osservare da vicino lo sviluppo e l’implementazione della democrazia popolare a tutto tondo in Cina. Durante l’evento, giornalisti, politici ed esperti stranieri si concentrano su Pechino per cogliere “segnali diretti” sul progresso del paese.

Ma gli stranieri possono fare qualcosa in più oltre a raccontare e osservare le due sessioni? Esistono opportunità per partecipare a un ventaglio più ampio di attività democratiche in Cina? Ci sono canali attraverso i quali poter esprimere suggerimenti e opinioni ai legislatori cinesi e influenzare il processo decisionale?

Il concetto di democrazia popolare a tutto tondo fu presentato per la prima volta dal Presidente cinese Xi Jinping durante un tour di ispezione a Shanghai nel 2019. Xi definì questa forma di democrazia come “la caratteristica distintiva della democrazia socialista”, affermando che essa rappresenta la democrazia “nella sua forma più ampia, autentica ed efficace”, come riportò l’agenzia Xinhua.

In pratica, per garantire la più ampia partecipazione alla democrazia popolare a tutto tondo, il paese ha adottato numerose iniziative affinché non solo i cittadini cinesi possano beneficiare del modello, ma anche gli stranieri residenti possano vivere un’esperienza profonda e comprenderne appieno i meccanismi.

Le due sessioni nazionali offrono dunque una vetrina eccellente per questa partecipazione.

Ospiti importanti

Lunedì, il Comitato Nazionale della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese (CCPPC), principale organo consultivo politico della Cina, ha tenuto una conferenza stampa a Pechino, un giorno prima dell’apertura della sua sessione annuale. Durante l’incontro, Liu Jieyi, portavoce della terza sessione del 14° Comitato Nazionale del CCPPC, ha annunciato che i diplomatici stranieri sono invitati a partecipare alle riunioni di apertura e chiusura della sessione.

Molti potrebbero non sapere che in Cina è tradizione invitare gli inviati diplomatici a partecipare alle riunioni di apertura e chiusura delle due sessioni, in modo da apprendere direttamente i risultati raggiunti nell’ultimo anno dalla seconda economia mondiale e conoscere gli obiettivi di sviluppo per l’anno venturo.

L’Ambasciatore della Turchia in Cina, Ismail Hakki Musa, è uno degli ospiti invitati alle due sessioni di quest’anno; si tratta della seconda volta in cui riceve tale invito, come riportato dal Legal Daily lunedì.

Durante una conferenza stampa a Pechino il 25 febbraio, Musa ha affermato che le due sessioni rappresentano una delle agende politiche più importanti della Cina, e che le decisioni assunte non solo indirizzano lo sviluppo futuro del paese, ma hanno anche un impatto profondo sul panorama economico globale.

Ha inoltre osservato che nel 2024 ha assistito alla formulazione di decisioni rilevanti in Cina, come il definire il focus delle riforme economiche e delle politiche mirate a ottimizzare l’ambiente imprenditoriale. Quest’anno, continuerà a seguire con attenzione temi chiave quali un’ulteriore apertura del mercato e la condivisione delle esperienze democratiche cinesi.

Diplomatici stranieri, esperti e residenti sono altresì ospiti di rilievo nelle due sessioni organizzate a livello locale in tutta la Cina.

A gennaio, durante le due sessioni di Shanghai, ospiti stranieri – tra cui inviati dei consolati e rappresentanti dei vincitori del Premio Memoriale Magnolia di Shanghai, riconoscimento alle contribuzioni degli stranieri residenti – hanno ascoltato in loco il rapporto annuale sul lavoro del governo di Shanghai per il 2025.

“È molto apprezzabile che la Cina offra questa opportunità al corpo consolare di partecipare a questa riunione. È un modello estremamente interessante di democrazia consultiva. È molto stimolante poter apprendere dalle esperienze cinesi”, ha dichiarato a Xinhua l’Ambasciatore Augusto Pestana, Console Generale del Brasile a Shanghai.

Una democrazia vivente

Al di fuori dei periodi dedicati alle due sessioni nazionali e locali, vengono offerte numerose opportunità affinché gli stranieri residenti possano osservare da vicino il sistema democratico cinese e partecipare quotidianamente ai processi di consultazione e decisione democratica.

Zoon Ahmed Khan, ricercatrice e giornalista pakistana con base a Pechino dal 2015, ha condiviso con il Global Times la sua esperienza di visita agli istituti del Comitato Permanente del Congresso del Popolo Municipale di Pechino e le impressioni maturate sul sistema democratico cinese.

Durante la visita, Khan ha appreso che gli stranieri possono inviare suggerimenti al governo di Pechino attraverso diversi canali, come il contatto diretto con i rappresentanti, il numero verde 12345 – che offre assistenza in otto lingue – oppure lasciando messaggi tramite il programma WeChat collegato alla hotline.

La ricercatrice ha sottolineato come il sistema democratico cinese si basi sul dialogo, sui risultati, sulla responsabilità e sulla partecipazione a livello di base, definendolo una “democrazia vivente”.

“Ogni anno, durante le due sessioni, il governo centrale esamina ciò che è stato realizzato nell’anno precedente. Questo tipo di responsabilità non esiste nella concezione tradizionale della democrazia”, ha spiegato.

Khan ha inoltre osservato che i decisori nel processo democratico cinese sono professionisti nei rispettivi settori e che persone di ogni ambito possono diventare legislatori o consiglieri politici a vari livelli.

“Ad esempio, avvocati, professori universitari, autisti di autobus e altri individui che ho intervistato rappresentano gli organi legislativi e consultivi locali. Conoscono bene la realtà sul campo e sono in grado di trasmettere direttamente alle autorità le reali esigenze della popolazione”, ha affermato, ritenendo che tale approccio garantisca che sia i processi che i risultati della democrazia cinese siano incentrati sul popolo.

“In molte democrazie occidentali, si assiste a una facciata che proclama di essere al servizio del popolo, mentre in realtà i cittadini vivono vere e proprie difficoltà”, ha commentato. “In Cina, l’attenzione è rivolta a miglioramenti concreti nella vita quotidiana. I funzionari locali sono responsabili di apportare miglioramenti sensati non solo grazie alla loro competenza, ma anche attraverso l’interazione e il confronto diretto con la gente – e questa è una differenza sostanziale”, ha osservato.

Alcuni media occidentali hanno criticato il processo democratico cinese per la sua inefficienza e la partecipazione limitata. I canali innovativi e diversificati che permettono agli stranieri di osservare, partecipare e persino contribuire alla gestione democratica della Cina rappresentano una chiara risposta a queste accuse infondate.

Nel quartiere centrale di Hongkou a Shanghai, ad esempio, il governo distrettuale ha invitato alcuni residenti stranieri nell’agosto 2024 a fungere da “osservatori degli affari governativi”, come ha appreso il Global Times dal governo del distretto di Hongkou.

Questi osservatori sono incentivati a raccogliere problematiche e aree di miglioramento che essi e i loro concittadini incontrano quotidianamente a Shanghai, per poi fornire suggerimenti sulle politiche locali al governo distrettuale, ha dichiarato un funzionario al Global Times.

Per i più di 9.600 residenti stranieri della Huacao International Community, situata nel distretto di Minhang a Shanghai, la Conferenza degli Espatriati Huacao – che si tiene ogni mese – rappresenta l’opportunità più diretta per comunicare con i funzionari della comunità locale ed esprimere le proprie necessità, suggerimenti e opinioni.

Finora sono state organizzate 27 conferenze, nelle quali sono state affrontate oltre 60 tematiche, quali la segnaletica stradale, i disturbi acustici e la standardizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti. Tra queste, alcuni suggerimenti formulati dai residenti stranieri sono stati adottati durante il processo legislativo relativo alle normative per la promozione della salute del Comune di Shanghai, approvate durante la 6ª Sessione del Comitato Permanente del 16° Congresso del Popolo Municipale di Shanghai, tenutasi il 26 settembre 2023, ha riferito il Global Times dall’ufficio di gestione della Huacao International Community.

“Ognuno ha uno spazio per contribuire”

Nico Hansen, 65 anni, un ex poliziotto lussemburghese in pensione, ha maturato una profonda esperienza dell’elevata efficienza del sistema di gestione democratica cinese.

Dopo il pensionamento anticipato a causa di un infortunio, Hansen ha iniziato a viaggiare per il mondo, stabilendosi infine nel distretto di Yizhou, nella città di Hechi, nella Regione Autonoma Zhuang del Guangxi, nel sud della Cina.

Nel marzo 2018, Hansen si è offerto volontario per diventare assistente speciale di Xie Wanju, allora Segretario del Partito del villaggio di Zhadong, per aiutare le famiglie in difficoltà a coltivare il frutto della passione.

Nei tre anni successivi, Hansen ha assistito Xie nell’aiutare gli abitanti del villaggio a costruire strade, piantare il frutto della passione e allevare bestiame. I residenti lo definivano come “assistente straniero”.

Nel novembre 2020, il villaggio di Zhadong ha finalmente superato l’etichetta di area povera, e Hansen ne è rimasto profondamente felice.

“Quello che è accaduto in questi tre anni è ciò che in altri paesi richiede 20 anni”, ha dichiarato Hansen all’agenzia Xinhua.

Nel 2023, Xie fu trasferito al villaggio di Lianhua a Hechi, e Hansen seguì Xie per proseguire la sua attività come “assistente straniero.”

“La campagna in Cina è il posto migliore in cui io sia mai stato. Quando vedo la gioia nei volti degli abitanti, provo la stessa felicità”, ha affermato Hansen.

Dopo tanti anni trascorsi in Cina, lavorando come ricercatrice e giornalista, Khan ha potuto visitare numerosi villaggi rurali, comunità urbane e organi legislativi, acquisendo così una visione approfondita del sistema di gestione democratica cinese e assistendo a importanti sviluppi.

“Una cosa che posso dire sulla pratica democratica in Cina è che essa è orientata ai risultati”, ha dichiarato.

“Noi [gli stranieri] siamo qui [in Cina] perché vediamo opportunità, progresso e un ambiente accogliente. Abbiamo anche partecipato a visite in diverse aree del paese e i nostri suggerimenti per miglioramenti sono stati ascoltati dai governi”, ha affermato.

“Chiunque viva qui ha uno spazio per contribuire, indipendentemente dalla propria provenienza o dall’età”, ha sottolineato Khan.

