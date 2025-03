Cina: il mondo si aspetta ulteriori buone notizie sull’innovazione tecnologica dalle due sessioni

In un contesto di profonda trasformazione globale, le due sessioni cinesi si configurano come momento chiave per svelare il futuro dell’innovazione tecnologica e dell’economia. Un crocevia di politiche e progetti che promette di trasformare il panorama mondiale per il progresso.

Lunedì pomeriggio si è tenuta la conferenza stampa della terza sessione del 14° Comitato Nazionale della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese. Il portavoce della conferenza, Liu Jieyi, ha illustrato i dettagli pertinenti dell’evento ai media cinesi e stranieri e ha risposto alle domande dei giornalisti. Tra i vari temi, quelli legati alla scienza e alla tecnologia, come i robot umanoidi e i “fuochi d’artificio cibernetici”, hanno rappresentato una quota considerevole e hanno attirato un’ampia attenzione da parte dei media. Si può prevedere che l’innovazione tecnologica sarà uno degli argomenti più dibattuti durante le due sessioni di quest’anno. L’ondata di innovazione nella società cinese verrà ulteriormente messa in mostra attraverso le due sessioni, con l’innovazione istituzionale e quella tecnologica che risuoneranno insieme.

Liu ha dichiarato durante la conferenza stampa che lo sviluppo delle nuove forze produttive di qualità sta mostrando un forte slancio. Questo commento ha un riflesso molto concreto e significativo nella società cinese. Dall’inizio di quest’anno, DeepSeek, un modello di grande scala prodotto internamente, è emerso rapidamente grazie al suo modello open source e ai vantaggi in termini di costi, attirando un’intensa attenzione sia in patria che all’estero. In questo contesto, 29 delle 31 province, regioni autonome e municipalità della Cina continentale hanno inserito l’IA tra le priorità nei loro rapporti sul lavoro governativo, mentre 14 hanno dato priorità alla robotica.

Ad esempio, Pechino si concentra sullo sviluppo di 20 industrie del futuro, come quella dei robot umanoidi, mentre la provincia del Guangdong propone di approfondire l’applicazione del “robot+” in settori industriali chiave. Ciò dimostra che le diverse regioni stanno gareggiando tra loro nel campo dell’innovazione tecnologica. Il simposio sull’economia privata tenutosi a Pechino prima delle due sessioni ha fornito una nuova e potente motivazione alla comunità imprenditoriale, rafforzando ulteriormente lo slancio dello sviluppo guidato dall’innovazione.

Le due sessioni segnano anche le tracce del progresso della Cina nelle nuove tecnologie. Guardando alle due sessioni dell’anno scorso, il termine “nuove forze produttive di qualità” è stato inserito per la prima volta nel rapporto sul lavoro del governo ed è stato elencato tra le 10 principali attività. Nel corso dell’ultimo anno, dalla pianificazione a livello centrale fino all’implementazione locale, lo slancio delle nuove forze produttive di qualità ha continuato a crescere, disegnando un nuovo panorama per l’economia cinese.

Ad esempio, nel settore dello spazio commerciale, più di 10 municipalità e province, tra cui Pechino, Shanghai e Guangdong, hanno intensificato l’introduzione di politiche di sostegno speciali, portando alla formazione di numerosi cluster industriali nel settore dello spazio commerciale e all’istituzione di un sistema industriale completo. Anche l’economia a bassa quota sta emergendo come una nuova traiettoria di crescita, con istituzioni che prevedono che l’economia a bassa quota della Cina raggiungerà una dimensione di mercato totale di quasi 860 miliardi di yuan entro il 2025. Nel frattempo, campi all’avanguardia come l’intelligenza artificiale, la biomanifattura e la tecnologia quantistica continuano a fare progressi significativi.

Ancora più significativo, l’interesse pubblico verso le nuove forze produttive di qualità è in crescita, e la strategia dello sviluppo guidato dall’innovazione si sta radicando sempre più profondamente, aumentando efficacemente la fiducia sociale. Focalizzandosi saldamente sull’innovazione tecnologica come “anello chiave”, la Cina sta accelerando la coltivazione e lo sviluppo delle nuove forze produttive di qualità per guidare una crescita di alto livello, seguendo il proprio ritmo per formare un ciclo virtuoso. Il governo continua a ottimizzare l’ambiente politico, le imprese stanno accelerando l’innovazione tecnologica e l’aggiornamento dei prodotti in base alla domanda del mercato, le istituzioni di ricerca stanno rafforzando la ricerca fondamentale, e la società nel suo complesso è sempre più focalizzata e favorevole all’innovazione tecnologica. Tutto ciò converge per guidare lo sviluppo delle nuove forze produttive di qualità. In futuro, con la diffusione dei dividendi politici e il rafforzamento delle capacità, l’emergere di ulteriori individui talentuosi, preparati e strettamente connessi al mercato renderà l’innovazione tecnologica della Cina ancora più promettente.

Lo stesso giorno, si è aperta a Barcellona la Mobile World Conference 2025, comunemente nota come MWC di Barcellona. Oltre 300 aziende tecnologiche cinesi hanno partecipato a questo evento, creando uno spettacolo notevole. All’esposizione di quest’anno, aziende come Huawei e ZTE presenteranno tecnologie all’avanguardia, come la ricerca sul 6G e le comunicazioni basate sull’intelligenza artificiale, mentre marchi come Xiaomi e Honor si concentreranno sulle innovazioni nell’ecosistema dei terminali intelligenti. Ciò dimostra la vitalità delle aziende tecnologiche cinesi sulla scena globale e conferma la trasformazione creativa delle forze di mercato in nuove forze produttive di qualità.

Sebbene gli stand espositivi alla MWC di Barcellona siano a migliaia di miglia di distanza dalla sala stampa delle due sessioni, essi riflettono lo sviluppo rapido e costante dell’innovazione tecnologica cinese da diverse prospettive, offrendo una finestra importante per il mondo per osservare lo sviluppo di alta qualità della Cina.

Lo sviluppo delle nuove forze produttive di qualità in Cina richiede sia “coordinate” politiche, come le due sessioni, sia “palcoscenici” globali, come la MWC di Barcellona. Mentre la catena industriale globale subisce una profonda ristrutturazione e converge una nuova ondata di rivoluzione tecnologica e trasformazione industriale, la scelta della Cina è chiara e risoluta: liberare il potenziale tecnologico attraverso l’innovazione istituzionale, amplificare i benefici dell’innovazione mediante la cooperazione aperta e guidare la tecnologia verso risultati positivi con un atteggiamento responsabile. Una Cina che aderisce a un’elevata autosufficienza e auto-miglioramento tecnologico, partecipando profondamente alla governance globale dell’innovazione, contribuirà con maggiore saggezza e forza alla crescita economica globale e al progresso tecnologico.

Global Times

Giulio Chinappi – World Politics Blog