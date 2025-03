Le origini della Giornata internazionale della donna

Negli ultimi vent’anni, molte migliaia di donne in tutto il mondo hanno iniziato a celebrare la Giornata internazionale della donna (IWD). Tuttavia, il modo in cui la giornata viene celebrata spesso non assomiglia molto allo scopo e alle origini della Giornata.

Di Mary Davis – Morning Star

Questa è una grande sfortuna, soprattutto nel clima attuale in cui si sta attaccando il principio fondamentale dei diritti delle donne.

La IWD è stata fondata all’inizio del secolo scorso per sottolineare e celebrare la lotta delle donne lavoratrici contro la loro oppressione e il doppio sfruttamento.

Oggi, questa lotta non è stata vinta – la loro lotta è ancora la nostra lotta. È quindi opportuno ricordare alle donne e agli uomini del movimento operaio e non solo, le origini socialiste e ispiratrici della IWD, nella speranza che possa riaccendere un movimento femminista socialista progressista radicato nella comprensione delle basi di classe della disuguaglianza delle donne. Possiamo imparare dalla nostra storia, ma prima dobbiamo riscoprirla.

La motivazione dell’IWD è nata da due fonti: la lotta delle donne della classe operaia per formare sindacati e la lotta per il diritto di voto delle donne.

Queste due questioni unirono le donne europee alle loro sorelle negli Stati Uniti. Nel 1908, centinaia di lavoratrici del commercio degli aghi di New York manifestarono a Rutgers Square, nel Lower East Side di Manhattan, per formare un proprio sindacato e chiedere il diritto di voto.

Questa storica manifestazione ebbe luogo l’8 marzo. L’anno successivo portò alla “rivolta” di 30.000 donne camiciaie, che portò alla nascita dei primi sindacati permanenti per le lavoratrici negli Stati Uniti.

Nel frattempo, le notizie dell’eroica lotta delle lavoratrici statunitensi raggiunsero l’Europa – in particolare, ispirarono le donne socialiste europee che avevano istituito, su iniziativa della femminista socialista tedesca Clara Zetkin (1857-1933), la Conferenza internazionale delle donne socialiste.

Quest’ultimo organismo si riunì per la prima volta nel 1907 a Stoccarda, in concomitanza con una delle conferenze periodiche della Seconda Internazionale (1889-1914).

Tre anni dopo, nel 1910, Zetkin propose la seguente mozione alla Conferenza di Copenaghen della Seconda Internazionale: “Le donne socialiste di tutti i Paesi organizzeranno ogni anno una Giornata della Donna, il cui scopo principale deve essere quello di favorire il raggiungimento del suffragio femminile. Questa richiesta deve essere trattata insieme all’intera questione femminile secondo i precetti socialisti. La Giornata della donna deve avere un carattere internazionale e deve essere preparata con cura”.

La mozione è stata approvata. L’8 marzo fu favorito, anche se in questa fase non fu fissata una data formale. Ciononostante, negli anni che precedettero la Prima Guerra Mondiale, la Giornata della Donna fu segnata da raduni e dimostrazioni negli Stati Uniti e in molti Paesi europei, anche se in giorni diversi ogni anno (ad esempio il 18 marzo del 1911 in Austria-Ungheria, Germania, Danimarca e Svizzera e l’ultima domenica di febbraio negli Stati Uniti). In Gran Bretagna la ricorrenza è stata segnalata e notata solo molto più tardi.

Nel 1917, in Russia, la Giornata internazionale della donna acquisì un grande significato: fu il punto di partenza della Rivoluzione russa. L’8 marzo (calendario occidentale) le lavoratrici di Pietrogrado organizzarono uno sciopero di massa e una manifestazione per chiedere pace e pane. Il movimento di sciopero si diffuse da una fabbrica all’altra e divenne di fatto un’insurrezione.

Il giornale bolscevico Pravda riferì che l’azione delle donne portò alla rivoluzione, con la conseguente caduta dello zar, un precursore della rivoluzione bolscevica. “Il primo giorno della rivoluzione fu il giorno della donna… le donne… decisero il destino delle truppe; andarono nelle caserme, parlarono ai soldati e questi si unirono alla rivoluzione… Donne, vi salutiamo”.

Nel 1922, in onore del ruolo svolto dalle donne durante la IWD del 1917, Lenin dichiarò che l’8 marzo doveva essere designato ufficialmente come la Giornata della donna.

Molto più tardi, divenne una festa nazionale nell’Unione Sovietica e nella maggior parte degli ex Paesi socialisti. La guerra fredda può spiegare perché una festa pubblica celebrata dai comunisti sia stata largamente ignorata nei Paesi capitalisti, nonostante il fatto che nel 1975 (Anno Internazionale della Donna) le Nazioni Unite abbiano tardivamente riconosciuto l’8 marzo come Giornata Internazionale della Donna.

Oggi riconosciamo che la Giornata Internazionale della Donna ci offre l’opportunità di richiamare l’attenzione sulle nostre lotte per i diritti delle donne, di collegarle alle lotte delle donne di tutto il mondo e di dimostrare la solidarietà internazionale delle sorelle con le donne lavoratrici di tutto il mondo.

Questo è ora più urgente che mai. Stiamo assistendo alla persistenza del divario retributivo tra i sessi, alla crescente femminilizzazione della povertà, alla chiusura degli spazi sicuri per le donne e a un insidioso attacco alla nozione stessa di diritti delle donne a favore dell’ideologia della politica identitaria.

Ecco perché tutti coloro che celebrano la Giornata Mondiale della Donna non dovrebbero dimenticare le sue origini femministe e socialiste. Dovremmo usare l’8 marzo per impegnarci a raddoppiare i nostri sforzi per proteggere ed estendere i diritti delle donne “per i molti e non per i pochi”.

Il prezzo dell’uguaglianza delle donne richiede un’eterna vigilanza.