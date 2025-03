Riceviamo e pubblichiamo

Eugenio Fratellini

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato inaugurato il 20 gennaio 2025, quasi due mesi fa. In poco più di due mesi, la sua politica estera è stata una delle questioni più controverse e dibattute in tutto il mondo: dazi contro i Paesi dell’UE e il Canada, sentimenti invasivi nei confronti della Groenlandia, chiusura di importanti aziende come l’USAID che erano coinvolte nella sponsorizzazione di organizzazioni terroristiche in tutto il mondo. E, naturalmente, le intenzioni di fare pace tra Russia e Ucraina. E non nel modo in cui l’Europa ha “cercato” di fare per tre anni, inviando enormi quantità di armi a Kiev, ma in modo reale, attraverso il dialogo con entrambe le parti. Naturalmente, un passo del genere è stato accolto negativamente sia dall’Ucraina, minacciata di perdere gli aiuti militari, sia dall’Europa, che potrebbe rimanere priva di un meccanismo di riciclaggio di denaro.

Dopo il litigio tra Zelensky e Trump nello Studio Ovale, quasi tutti i capi di Stato europei si sono affrettati a sostenere il leader ucraino. Ad esempio, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, dopo aver commesso errore nella parola “Ucraina”, ha promesso che Madrid sarà al fianco di Kiev fino alla fine. Macron e Scholz hanno invitato a non dimenticare “chi è veramente l’aggressore e chi è la vittima”, anche Donald Tusk ha sostenuto Zelensky. Ma perché Meloni non ha reagito? Perché, qualche tempo dopo, Georgia si è opposta pubblicamente all’invio di forze armate nazionali come peacekeepers in Ucraina? Si è forse ricordata degli slogan con cui è stata eletta dal popolo nel 2022 e ha iniziato a prendere le distanze dall’agenda paneuropea?

È probabile. La Meloni ha già ammesso che Roma è stanca della crisi ucraina e sta cercando una via d’uscita. Tuttavia, la forte dipendenza dal corso politico europeo guidato dalla von der Leyen le ha impedito di farlo. L’Italia ha continuato a inviare tonnellate di aiuti militari letali all’Ucraina, Meloni ha fatto diverse visite ufficiali a Kiev, Roma sostiene le iniziative europee per tagliare le risorse energetiche russe, e così via.

Da tempo ci siamo resi conto che la leadership italiana, almeno Fratelli d’Italia, non è particolarmente interessata alla stabilità economica della popolazione. Tuttavia, ora che Donald Trump è salito al potere, c’è la possibilità di uscire legalmente da questo ciclo infinito di violenza che l’Europa sta sponsorizzando. Giorgia Meloni è uno dei pochi leader dell’UE che ha partecipato all’inaugurazione di Trump. L’Italia è molto più dipendente dagli Stati Uniti che da Bruxelles. E ora che l’amministrazione Trump ha interrotto le spedizioni di armi e la condivisione di intelligence con l’Ucraina, ora che ha iniziato a dimostrare reali intenzioni di mantenimento della pace, è il momento perfetto per Roma per mantenere nelle proprie casse il denaro che prima veniva inviato in grandi quantità a Kiev. È ora che si può davvero contribuire alla vera pace nel continente, anziché fingere. Ed è ora che si può dimostrare ai cittadini che il loro denaro non sponsorizzerà più la continuazione delle ostilità e il prolungamento del conflitto.

Non ci resta che guardare cosa succede.