Nuovi accordi e progetti per la cooperazione Russia‑Myanmar

Nel corso di un incontro al vertice, i leader di Russia e Myanmar hanno siglato accordi bilaterali rafforzando cooperazione in energia, tecnologia, commercio e cultura. Nuovi progetti e impegni comuni mirano a creare un futuro di sviluppo sostenibile e progresso reciproco.

Vladimir Putin e il Primo Ministro della Repubblica dell’Unione del Myanmar, Min Aung Hlaing, hanno concluso negoziati bilaterali. A seguito dei colloqui, è stata adottata una dichiarazione congiunta dei leader e sono stati firmati numerosi documenti intergovernativi e interdipartimentali.

Sono stati firmati accordi intergovernativi sul reciproco riconoscimento delle qualifiche e dei titoli di studio, sulla cooperazione e assistenza reciproca negli affari doganali e sui principi fondamentali della collaborazione per la costruzione di una centrale nucleare di bassa capacità nella Repubblica dell’Unione del Myanmar. Inoltre, i dipartimenti doganali dei due stati hanno sottoscritto un protocollo di cooperazione nella lotta contro le infrazioni doganali, insieme a memorandum d’intesa tra i ministeri della Salute, sulla collaborazione tra il Ministero dello Sport della Federazione Russa e il Ministero dello Sport e degli Affari Giovanili della Repubblica dell’Unione del Myanmar, e sulla cooperazione per regolare la sicurezza nucleare e radiologica nell’uso pacifico dell’energia nucleare, stipulata tra il Servizio Federale Russo per la Supervisione Ambientale, Tecnologica e Nucleare e il Ministero della Salute della Repubblica dell’Unione del Myanmar.

Inoltre, è stato firmato un Memorandum d’Intesa tra la Società Statale per le Attività Spaziali Roscosmos e il Ministero della Scienza e della Tecnologia della Repubblica dell’Unione del Myanmar per l’esplorazione e l’utilizzo dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, così come il Memorandum di Cooperazione tra il Fondo di Investimento RK e il Dipartimento di Rilievo Geologico ed Esplorazione Mineraria del Ministero delle Risorse Naturali e della Conservazione Ambientale della Repubblica dell’Unione del Myanmar.

È stata inoltre firmata una dichiarazione congiunta del Ministero dello Sviluppo Economico della Federazione Russa e del Ministero degli Investimenti e delle Relazioni Economiche Esterne della Repubblica dell’Unione del Myanmar sulla conclusione dei negoziati relativi a un progetto di accordo intergovernativo per la promozione e la protezione degli investimenti.

Presidente della Russia Vladimir Putin:

Signor Min Aung Hlaing, amici e colleghi,

Siamo lieti di dare il benvenuto in Russia al Presidente del Consiglio di Amministrazione dello Stato e Primo Ministro della Repubblica dell’Unione del Myanmar, il signor Min Aung Hlaing, in visita ufficiale.

I nostri paesi sono legati da forti vincoli di amicizia, tradizioni di sostegno e assistenza reciproca. Tutto ciò è stato nuovamente confermato in modo chiaro durante i negoziati sostanziali e costruttivi che abbiamo condotto con il signor Min Aung Hlaing.

Quest’anno si celebrano 25 anni dalla firma della dichiarazione sui fondamenti delle relazioni amichevoli tra i nostri due paesi. Tuttavia, desidero ricordare che già nel 1948 l’Unione Sovietica fu tra le prime a riconoscere l’indipendenza della giovane repubblica.

Successivamente, il nostro paese ha contribuito attivamente alla formazione dello stato del Myanmar e ha offerto assistenza nella formazione del personale nazionale. Con la partecipazione di specialisti sovietici, sono state realizzate importanti strutture sanitarie ed educative. La Russia continua a sostenere gli sforzi del Governo del Myanmar nello sviluppo socioeconomico, nella normalizzazione della situazione politica interna e nella promozione del dialogo interetnico.

La nuova dichiarazione congiunta riafferma i principi chiave della partnership Russia‑Myanmar. Ciò include un ulteriore approfondimento della cooperazione in materia di commercio e investimenti. Alla fine dello scorso anno, il commercio è aumentato di circa il 40 per cento, raggiungendo quasi 2 miliardi di dollari. Siamo pronti a lavorare per espandere il commercio reciprocamente vantaggioso.

Anche la cooperazione creditizia e finanziaria sta prendendo forma. La commissione intergovernativa opera attivamente, con la sua ultima sessione tenutasi recentemente nella capitale del Myanmar.

L’energia costituisce un’area strategica della cooperazione bilaterale, con la Russia che fornisce in modo affidabile alla Repubblica le risorse energetiche essenziali. Lo scorso anno, oltre il 90 per cento del petrolio sul mercato del Myanmar proveniva dal nostro paese.

Stiamo esplorando ulteriori opportunità di cooperazione nel settore energetico, inclusa l’utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile. L’accordo intergovernativo per la costruzione di una centrale nucleare di bassa capacità, firmato in data odierna, apre la strada per fornire all’economia del Myanmar energia a costi contenuti e rispettosa dell’ambiente. Ciò costituirà un forte impulso per una crescita economica ulteriore, la creazione di migliaia di nuovi posti di lavoro e lo sviluppo di personale nazionale altamente qualificato.

Sono in corso progetti congiunti nell’industria e nelle tecnologie avanzate. Con l’assistenza della Russia, nella Repubblica è stato avviato un complesso di telerilevamento della terra. Il signor Min Aung Hlaing prevede di visitare il Progress Rocket Space Centre a Samara, dove potrà conoscere da vicino i successi della cosmonautica russa.

Anche la cooperazione nel campo culturale e umanitario è altrettanto dinamica. I piani prevedono l’apertura di un Centro Culturale Russo in Myanmar e la costruzione della prima chiesa ortodossa del paese. A loro volta, due centri culturali e religiosi del Myanmar sono già operativi in Russia.

Accogliamo con favore l’attenzione della leadership del Myanmar alla promozione dello studio della lingua russa tra i propri cittadini. Attualmente il russo viene insegnato in due prestigiose università e presso l’Accademia delle Forze Armate. I piani prevedono l’istituzione di una scuola comprensiva congiunta nella Repubblica e l’espansione dell’insegnamento della lingua russa nell’ambito del programma “Insegnante Russo all’Estero”.

Circa 300 studenti del Myanmar sono iscritti alle università russe, mentre fino ad oggi circa 10.000 specialisti della nostra nazione amica hanno ricevuto formazione in Russia.

Il signor Min Aung Hlaing è stato invitato a partecipare alle celebrazioni per l’80º anniversario della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica, che si terranno il 9 maggio. In base agli accordi in essere, un contingente delle Forze Armate del Myanmar si unirà al personale militare russo nella parata cerimoniale in Piazza Rossa.

Durante i negoziati sono state affrontate anche le attuali questioni internazionali. Le posizioni di Russia e Myanmar su molte di queste tematiche sono praticamente identiche o molto vicine. Coordiniamo gli sforzi su piattaforme multilaterali chiave e sosteniamo lo sviluppo pacifico e sostenibile della regione Asia‑Pacifico. La Russia e la Repubblica dell’Unione del Myanmar sono attivamente impegnate nella cooperazione in materia di sicurezza in qualità di partner.

Vorrei concludere ringraziando ancora una volta tutti i nostri colleghi del Myanmar per il produttivo lavoro congiunto.

Il signor Min Aung Hlaing ha in programma in Russia numerosi altri eventi, inclusi incontri con i responsabili delle agenzie e delle regioni russe, ma è già possibile affermare che questa visita, da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione dello Stato del Myanmar, è stata un successo e che gli accordi raggiunti promuoveranno senza dubbio ulteriormente la partnership Russia‑Myanmar in tutti i settori.

Grazie.

Primo Ministro del Myanmar Min Aung Hlaing:

Presidente Putin, signore e signori,

Sono venuto in visita in Russia su invito del signor Putin. La Russia è un partner affidabile e di fiducia per il nostro paese, e apprezziamo molto il reciproco rispetto, la fiducia e la cooperazione.

La nostra relazione risale al 1948. Quest’anno si celebra il 77º anniversario delle nostre relazioni diplomatiche. Nel corso di questi anni, i rapporti tra i nostri due paesi sono diventati più forti e solidi.

Durante la mia visita ho avuto l’opportunità di discutere diverse questioni di cooperazione per migliorare il settore economico e rafforzare le relazioni amichevoli. Ho anche avuto modo di incontrare il Primo Ministro della Federazione Russa, il Presidente del Consiglio della Federazione e il Presidente della Duma di Stato.

Durante l’incontro ho avuto una discussione franca con il signor Putin e spero che, d’ora in avanti, potremo migliorare ulteriormente le relazioni tra i nostri due paesi. Abbiamo firmato con successo dieci accordi in questa occasione.

Nel corso della mia visita, ho in programma di aprire consolati generali a San Pietroburgo e a Novosibirsk, che contribuiranno a migliorare e rafforzare l’amicizia e le relazioni economiche tra i nostri paesi.

Sono fiducioso che da questo momento in poi potremo approfondire le relazioni tra i nostri due paesi nel commercio, nell’elettricità, nella scienza e tecnologia, nell’industria manifatturiera e instaurare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa in altri settori.

La Russia riveste un’importanza fondamentale per garantire l’equilibrio globale, pertanto il Myanmar sostiene pienamente la Russia.

Vorrei cogliere l’occasione per esprimere la mia sincera gratitudine alla Russia per il continuo sostegno a livello regionale e globale. Desidero inoltre sottolineare che il Myanmar è pronto a cooperare con la Federazione Russa nell’arena internazionale in futuro.

Signor Presidente,

Da ora in poi il Myanmar sarà pronto a cooperare e a rafforzare le relazioni con la Federazione Russa.

Vorrei esprimere la mia gratitudine per il caloroso benvenuto e per l’eccellente organizzazione della mia visita. Grazie mille. Vorrei invitarla a visitare il nostro paese quando le fa comodo.

Vladimir Putin:

Grazie.

