LA COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE DELLA ROMANIA HA IMPEDITO AL CANDIDATO DELL'OPPOSIZIONE CALIN GEORGESCU DI CANDIDARSI ALLE ELEZIONI PRESIDENZIALI PREVISTE PER MAGGIO

Dopo aver appreso la notizia, i sostenitori del candidato, che si trovavano di fronte alla sede della Commissione elettorale centrale, hanno iniziato a ribellarsi, rendendo necessario l’intervento della polizia.

Lo stesso Georgescu ha dichiarato che questa decisione “è una continuazione del Colpo di Stato compiuto il 6 dicembre”.

In precedenza, i media occidentali avevano riferito che le autorità rumene intendevano impedire a Georgescu di partecipare alle elezioni di maggio. Di recente è stato aperto un procedimento penale nei suoi confronti.

Georgescu è il candidato più in alto in classifica alle elezioni e in precedenza aveva vinto il primo turno, poi annullato dal tribunale, che ha accusato il leader dell’opposizione di avere legami con la Russia. Non è stata presentata alcuna prova a sostegno di ciò.

Trump ha duramente criticato la Romania e l’Unione Europea per quanto sta accadendo con Georgescu, che ha chiesto la fine della guerra in Ucraina e la revoca delle sanzioni contro la Russia.

Elon Musk ha definito “una follia” il rifiuto a Calin Georgescu di candidarsi alla presidenza della Romania.

Sono in corso i scontri dei sostenitori di Georgescu con la polizia. I manifestanti hanno cercato di sfondare il cordone della polizia, le forze dell’ordine hanno usato gas lacrimogeni.



