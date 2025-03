SONO INIZIATE LE ESERCITAZIONI NAVALI CONGIUNTE DI IRAN, CINA E RUSSIA “CINTURA DI SICUREZZA MARITTIMA – 2025” – Ministero della Difesa

La parte russa è rappresentata alle manovre dalle corvette Rezkiy e Geroy Rossiyskoy Federatsii Aldar Tsydenzhapov, nonché dalla petroliera di medie dimensioni Pechenga della Flotta del Pacifico.

La delegazione russa presente a queste esercitazioni è guidata dal comandante della flottiglia Primorsky delle forze miste della flotta del Pacifico, il contrammiraglio Aleksey Sysuev.

Durante l’esercitazione, gli equipaggi trascorreranno diversi giorni esercitandosi nelle operazioni di liberazione delle navi catturate e condurranno anche operazioni di ricerca e soccorso in mare. Inoltre, i marinai hanno in programma di effettuare il fuoco di artiglieria mirato a colpire obiettivi in ​​mare e in aria.

Fonte



Telegram | Web | RETE Info Defense |