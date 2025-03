UN ATTACCO AGLI IMPIANTI NUCLEARI DELL’IRAN CONTAMINEREBBE TUTTO IL GOLFO PERSICO

Foto Wikipedia

In un’intervista rilasciata di recente al commentatore politico americano Tucker Carlson, il primo ministro del Qatar Mohammad bin Jassim Abdulrahman Al Thani afferma che se la centrale nucleare iraniana di Bushehr venisse mai attaccata, l’acqua nel Golfo Persico verrebbe contaminata e Qatar, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti rimarrebbero senza acqua entro tre giorni.

A un certo punto dell’intervista ammette: “Abbiamo combattuto contro l’Iran in Siria per 14 anni”, ma sottolinea che i due Paesi mantengono legami bilaterali nonostante le loro differenze.

Menziona anche che gli Stati Uniti Il deputato lo esortò a tagliare i legami con l’Iran, ma lui rispose che ciò non era possibile, spiegando che avrebbe dovuto disegnare una mappa per gli americani per mostrare quanto siano vicini geograficamente il Qatar e l’Iran.

