Israele ha tagliato la luce a Gaza

Israele ha dato seguito alla minaccia di interrompere la fornitura di elettricità ai palestinesi di Gaza.

Di Roger McKenzie – Morning Star

Oggi i cittadini israeliani hanno criticato Israele per aver dato seguito alla sua minaccia di interrompere la fornitura di energia elettrica ai palestinesi di Gaza.

La mossa di Israele di domenica ha interrotto i lavori di un impianto di desalinizzazione che ora lascia circa mezzo milione di persone senza accesso all’acqua potabile.

Questo avviene mentre Israele ha inviato una squadra in Qatar per riprendere i colloqui per estendere il fragile accordo di cessate il fuoco con Hamas.

Gli israeliani hanno dichiarato di aver reimposto l’assedio su Gaza e di aver tagliato l’elettricità per cercare di costringere Hamas ad accettare un’estensione della prima fase del cessate il fuoco.

Questa fase è terminata lo scorso fine settimana. Ma Israele vuole che Hamas rilasci la metà degli ostaggi rimasti in cambio della promessa di negoziare una tregua duratura.

Hamas vuole invece seguire il processo concordato e avviare i negoziati per la seconda fase del cessate il fuoco, che vedrebbe il rilascio dei restanti ostaggi da Gaza, il ritiro delle forze israeliane e una pace duratura.

Hamas, che si ritiene abbia 24 ostaggi vivi e i corpi di altri 35, ha descritto la mossa di Israele come una “politica della fame”.

Il governo britannico ha avvertito Israele che il mancato ripristino della fornitura di elettricità a Gaza potrebbe costituire una violazione del diritto internazionale.

Il portavoce ufficiale del Primo Ministro Sir Keir Starmer ha dichiarato oggi ai giornalisti che: “Siamo profondamente preoccupati da queste notizie ed esortiamo Israele a revocare queste restrizioni”.

E ha aggiunto: “È chiaro che l’interruzione dell’ingresso di beni e forniture a Gaza, compresi i bisogni primari come l’elettricità, rischia di violare gli obblighi di Israele ai sensi del diritto umanitario internazionale”.

Il Segretario generale della CND Sophie Bolt ha dichiarato: “Israele sta ancora una volta infliggendo una punizione collettiva al popolo palestinese di Gaza.

“Bloccare gli aiuti salvavita e ora interrompere le forniture critiche di elettricità dimostra che Israele è interessato solo a continuare il suo brutale genocidio”.

Ha aggiunto: “Per questo motivo dobbiamo essere tutti fuori a protestare questo sabato a Londra”.

Un portavoce della Coalizione Stop the War ha dichiarato al Morning Star: “Questo è l’ennesimo crimine di guerra israeliano che negherà alla popolazione di Gaza non solo l’energia elettrica ma anche l’acqua, è una chiara violazione del cessate il fuoco e un ulteriore atto genocida”.

Non è sufficiente che il governo britannico “solleciti” Netanyahu a ripristinare l’energia elettrica mentre noi continuiamo a inviare armi a Israele”.

L’ex parlamentare Claudia Webbe ha dichiarato: “Questa non è solo occupazione, è una morsa calcolata sulla sopravvivenza.

“Abbiamo la responsabilità di alzarci e agire”.

Il segretario internazionale del Partito Comunista Kevan Nelson ha dichiarato: “Questo è l’ultimo di una lunga serie di crimini di guerra perpetrati dal regime di Netanyahu.

“I governi, Gran Bretagna compresa, che forniscono un sostegno politico e militare incondizionato a Israele, condividono la responsabilità dell’inevitabile catastrofe umanitaria che sta per colpire la popolazione di Gaza”.

L’Autorità Palestinese ha descritto le azioni di Israele come “un’escalation del genocidio”.

In una dichiarazione, il Ministero degli Esteri palestinese ha affermato di “condannare fermamente la decisione del Ministero dell’Energia israeliano di tagliare l’elettricità alla Striscia di Gaza, considerandola un’escalation del genocidio, dello sfollamento e del disastro umanitario a Gaza”.

La condanna internazionale ha riguardato anche la Germania, che è stata uno dei principali fornitori di hardware militare di Israele durante il suo assalto ai palestinesi.

La portavoce del Ministero degli Esteri tedesco, Kathrin Deschauert, ha descritto il taglio dell’elettricità come “inaccettabile e non compatibile con gli obblighi di Israele ai sensi del diritto internazionale”.

La settimana scorsa, l’ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha dichiarato che: “Qualsiasi negazione dell’ingresso delle necessità di vita per i civili può equivalere a una punizione collettiva”.

La Corte penale internazionale ha detto che c’è motivo di credere che Israele abbia usato “la fame come metodo di guerra” quando ha emesso un mandato di arresto per il primo ministro Benjamin Netanyahu l’anno scorso.

L’accusa è centrale per il caso del Sudafrica presso la Corte internazionale di giustizia che accusa Israele di genocidio.

Israele ha negato le accuse.

Ma il gruppo per i diritti umani Human Rights Watch ha affermato di ritenere che Israele abbia già intenzionalmente tagliato la maggior parte dei modi in cui i palestinesi di Gaza potevano accedere all’acqua.

Questo include il blocco delle condutture verso Gaza e la distruzione dei pannelli solari utilizzati per cercare di mantenere in funzione alcune pompe dell’acqua e gli impianti di desalinizzazione e di gestione dei rifiuti durante le interruzioni di corrente.

A dicembre HRW ha riferito che i palestinesi in molte aree di Gaza avevano accesso a 0,5-2 galloni di acqua per bere e lavarsi al giorno, per persona, molto al di sotto della soglia di 3,3 galloni per persona per la sopravvivenza.

Il direttore del Tricontinental Centre for Social Research, Vijay Prashad, ha affermato che le azioni di Israele sono “una vendetta per il fallimento dell’intelligence degli israeliani quando i palestinesi – con grande lungimiranza e coraggio – hanno deciso a migliaia di tornare a piedi verso nord, verso le loro case, alla fine di gennaio, un atto di resistenza filmato e diffuso, una negazione del genocidio”.

Eugene Puryear, giornalista statunitense e presentatore di Breakthrough News, ha dichiarato: “Il flusso costante di crimini di guerra di Israele continua senza sosta. Rivelando che, a prescindere da ciò che dicono sui “negoziati”, la loro vera agenda è quella di fare tutto il possibile per perpetrare la totale pulizia etnica della Striscia di Gaza”.

“Lavorando fianco a fianco con l’amministrazione Trump, che ha costantemente dimostrato che il suo risultato preferito è spingere i palestinesi fuori dalla loro terra”.

E ha aggiunto: “Solo la resistenza del popolo palestinese ha impedito che le loro macabre fantasie diventassero la nuova realtà a Gaza”.

Margaret Kimberley, redattore esecutivo di Black Agenda Report, ha affermato che la mancata applicazione del mandato di arresto della Corte penale internazionale contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu e la continua impunità da parte degli Stati Uniti “rendono ridicola qualsiasi azione legale”.

Nel frattempo, i colloqui continuano a essere mediati nella capitale del Qatar, Doha.

Un alto funzionario di Hamas, parlando a condizione di anonimato, ha dichiarato che il gruppo ha espresso la sua posizione di lunga data, secondo cui avrebbe deposto le armi in cambio di una “soluzione equa e giusta” che includa uno Stato palestinese indipendente.

L’inviato statunitense Adam Boehler, uno dei mediatori dei colloqui, ha dichiarato domenica alla CNN: “Penso che si potrebbe vedere qualcosa come una tregua a lungo termine, in cui perdoniamo i prigionieri, in cui Hamas depone le armi, in cui accetta di non far parte del partito politico in futuro. Penso che sia una realtà. È molto vicino”.

Ha poi aggiunto: “Penso che qualcosa potrebbe nascere nel giro di poche settimane” e ha espresso la speranza di un accordo che veda il rilascio di tutti gli ostaggi.

Domenica Hamas non ha menzionato alcun progresso nei colloqui, ma ha ribadito il suo sostegno alla proposta di istituire un comitato indipendente di tecnocrati per gestire Gaza fino a quando i palestinesi non terranno le elezioni presidenziali e legislative