La Cina riafferma il proprio impegno per la riforma e l’apertura durante le due sessioni

La Cina riafferma il suo impegno per la riforma e l’apertura, promuovendo una cooperazione internazionale sempre più solida e ampliando significativamente il mercato globale. Le nuove misure puntano a rafforzare lo sviluppo economico e a condividere opportunità con il mondo.

Coloro che desiderano comprendere la traiettoria e il focus della seconda economia mondiale troveranno un tema ricorrente nelle “due sessioni” cinesi di quest’anno: riforma e apertura.

Durante le sessioni annuali in corso del legislatore nazionale cinese e del principale organo consultivo politico – la prima dalla terza sessione plenaria a tema riforma del 20° Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese dello scorso luglio – la riforma è stata nuovamente evidenziata in un ampio ventaglio di settori, dallo sviluppo rurale e il miglioramento dei sistemi fiscale, tributario e finanziario, all’istruzione e all’assistenza sanitaria.

L’agenda delle “due sessioni” ha anche sottolineato l’impegno della Cina ad espandere un’apertura di alto livello e a stabilizzare il commercio estero e gli investimenti stranieri.

“Indipendentemente dai cambiamenti nell’ambiente esterno, dobbiamo rimanere fermi nel nostro impegno per l’apertura“, recita un rapporto di lavoro del governo presentato al legislatore nazionale cinese per l’esame mercoledì. “Dobbiamo espandere costantemente l’apertura istituzionale e prendere l’iniziativa di aprirci in maniera più ampia, promuovendo un’apertura unilaterale in modo ben ordinato, per favorire la riforma e lo sviluppo attraverso una maggiore apertura“.

PERCHÉ È IMPORTANTE

L’impegno della Cina per la riforma e l’apertura si riflette nello sviluppo più recente dell’isola provinciale più meridionale del paese, Hainan, dove il porto franco inizierà le operazioni doganali indipendenti nel 2025.

Ai margini delle “due sessioni”, Cai Qiang, legislatore nazionale e vice direttore dell’Ufficio del Comitato di Lavoro del Porto Franco di Hainan, ha dichiarato che il sistema fiscale, progettato specificamente per il Porto Franco di Hainan, sta prendendo forma e saranno fatti ulteriori sforzi per potenziare le sue politiche fiscali agevolate.

La Cina si è impegnata ad accelerare l’attuazione delle politiche chiave per il porto franco quest’anno e a migliorare le politiche di apertura e sviluppo per le zone economiche, secondo il rapporto sul lavoro del governo.

Dalla profonda riforma nelle zone economiche speciali già istituite all’ulteriore allentamento delle restrizioni all’accesso al mercato per gli investimenti, la Cina ha costantemente promosso la riforma e l’apertura, potenziando il suo sviluppo di alta qualità e condividendo le opportunità con il resto del mondo.

Dal 1978, la riforma e l’apertura hanno trasformato un paese un tempo povero in una potenza economica orientata al mercato, con il PIL pro capite della Cina che è passato da 156,4 dollari statunitensi nel 1978 a 12.614,1 dollari nel 2023.

Il PIL della Cina è cresciuto del 5% anno su anno nel 2024, posizionandosi tra le maggiori economie a rapida crescita al mondo e continuando a contribuire per circa il 30% alla crescita economica globale.

Tuttavia, permangono delle sfide. Sul fronte interno, il paese affronta venti contrari, inclusa una domanda insufficiente per rafforzare la ripresa economica mentre si promuove uno sviluppo guidato dall’innovazione. A livello globale, le imprese devono confrontarsi con crescenti tensioni commerciali, un protezionismo in aumento e l’ultima ondata di rivoluzione tecnologica che sta ridefinendo industrie, modelli produttivi e stili di vita.

La leadership cinese ha chiarito che le sfide derivanti dalla riforma e dall’apertura possono essere superate solo proseguendo con la riforma e l’apertura, dimostrando una ferma determinazione ad affrontare i rischi e gli ostacoli lungo il cammino.

La Cina si prefigge un tasso di crescita economica intorno al 5% quest’anno, poiché i responsabili politici sono decisi a garantire una ripresa stabile attraverso misure decise ed efficaci.

“Approfondendo la riforma, l’apertura e l’innovazione in ogni settore, e rafforzando l’intensità delle nostre politiche macroeconomiche, svilupperemo nuovi motori di crescita e avremo la capacità e le condizioni per raggiungere questo obiettivo“, spiega un rapporto del Consiglio di Stato sull’attuazione del piano di sviluppo economico e sociale del 2024 e sul progetto di piano per il 2025, presentato ai legislatori per la revisione mercoledì.

Liao Wenbin, legislatore nazionale e sindaco della città di Yibin, nella provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina, considera il 2025 un anno cruciale per un ulteriore e più profondo consolidamento della riforma e dell’apertura, affermando che le riforme apriranno uno spazio più ampio per lo sviluppo di alta qualità del paese.

COSA SIGNIFICA PER IL MONDO

Pur concentrandosi principalmente sulle politiche di sviluppo interne, le “due sessioni” evidenziano come lo sviluppo di alta qualità della Cina stia creando sempre più opportunità condivise per il mondo e come il suo mercato aperto stia diventando veramente globale.

In un contesto mondiale caratterizzato da incertezze, le “due sessioni” in corso hanno inviato un messaggio inequivocabile: la Cina è impegnata ad espandere un’apertura di alto livello e continua a condividere le opportunità di sviluppo con il mondo.

Secondo il rapporto di lavoro del governo di quest’anno, la Cina amplierà la cooperazione internazionale aprendo ulteriormente le sue porte, al fine di promuovere una maggiore interazione e un rafforzamento positivo ad alto livello tra i flussi economici interni e internazionali.

“Per noi l’apertura è stata la forza trainante fondamentale per lo sviluppo della Cina, e il governo cinese rimane fermo nel suo impegno a promuovere l’apertura, spingendo ad aprire le porte ancora più ampie“, ha dichiarato Shen Danyang, direttore dell’Ufficio di Ricerca del Consiglio di Stato, durante una conferenza stampa mercoledì.

Il rapporto di quest’anno delinea diverse nuove misure per l’apertura, evidenziando gli sforzi per favorire un ambiente imprenditoriale di prima qualità, orientato al mercato, basato sul diritto e internazionalizzato, ha spiegato Shen.

Abbracciando le opportunità emergenti, colossi stranieri come Tesla e BMW hanno ampliato la loro presenza in Cina, sfruttando i vasti ecosistemi industriali e il mercato dei consumatori del paese per guidare innovazioni nei veicoli elettrici, nelle energie rinnovabili e nei materiali avanzati.

Un recente rapporto della Camera di Commercio Americana in Cina Meridionale rivela che circa il 58% delle aziende straniere intervistate considera la Cina una delle loro prime tre priorità di investimento, e il 76% prevede di reinvestire nel paese nel 2025.

Jiang Ying, presidente di Deloitte China e consigliere politico nazionale, ha sottolineato che l’impegno continuo della Cina per un’apertura di alto livello attirerà maggior capitale e tecnologie internazionali nel mercato cinese, aumentando al contempo la portata globale dei prodotti e dei servizi cinesi.

Xinhua

Giulio Chinappi – World Politics Blog