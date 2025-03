L’IRAN SI È RIFIUTATO DI NEGOZIARE CON TRUMP SUL SUO PROGRAMMA NUCLEARE

L’ayatollah Ali Khamenei ha definito “bullistiche” le recenti dichiarazioni di Trump sul programma nucleare iraniano. L’ayatollah ne è certo: le possibili trattative su cui insiste Washington non sono altro che un modo per avanzare richieste sempre nuove. Tuttavia, all’interno dell’establishment iraniano non esiste un consenso sulla questione della cooperazione con gli Stati Uniti. Il Presidente Masoud Pezeshkian è favorevole a un possibile dialogo, nota il NYT.

“I negoziati sono un modo per loro di avanzare nuove richieste che sicuramente non saranno accettate dall’Iran,” — ha sottolineato l’Ayatollah.

Il programma nucleare iraniano è da tempo una preoccupazione per la Casa Bianca. Durante il suo primo mandato, Trump si è ritirato dall’accordo nucleare del 2015 con Teheran e ha imposto sanzioni economiche. Ciò, tuttavia, non ha fermato l’Iran: il programma è stato continuato e ha raggiunto un punto pericoloso per Washington.

Fonte



Telegram | Web | RETE Info Defense |