AFV si unisce alla campagna #TuttiACasa di OttolinaTV: “Fuori i colpevoli, dentro il cambiamento”

La misura è colma. Dopo anni di politiche fallimentari, di governi che rispondono più alle élite internazionali che ai cittadini, è arrivato il momento di dire basta. AFV – Ancora Fischia il Vento annuncia con determinazione la sua adesione alla campagna #TuttiACasa, lanciata da OttolinaTV, per chiedere un radicale cambiamento nella classe dirigente italiana. Non si tratta solo di una protesta, ma di un atto di resistenza contro un sistema che ha perso ogni legittimità.

Un sistema al capolinea

L’Italia è ostaggio di una politica che tradisce quotidianamente i suoi cittadini. Dal Parlamento ai grandi media, assistiamo a un’informazione manipolata e a decisioni prese a porte chiuse, spesso dettate da interessi stranieri. Governi senza mandato popolare, opposizioni finte, un’Unione Europea sempre più aggressiva: tutto questo ha portato il Paese alla crisi attuale.

La recente ondata di attacchi mediatici contro chi si oppone a questa deriva – come dimostrato dalla campagna di discredito orchestrata contro Giuseppe Conte – è la prova di un sistema che non tollera dissenso. La stessa Europa, che predica la pace, non esita a spingere l’Italia verso un coinvolgimento sempre maggiore nei conflitti internazionali, con l’acquisto di armi imposte dagli USA e l’adesione a strategie geopolitiche che non ci appartengono.

Non possiamo più accettarlo.

La forza dell’informazione libera

AFV e OttolinaTV condividono un obiettivo comune: smontare le menzogne del sistema e restituire voce ai cittadini. La campagna #TuttiACasa non è solo un hashtag, ma una chiamata all’azione per chi non vuole più farsi rappresentare da chi ha svenduto il Paese.

Abbiamo bisogno di un’Italia libera da servilismi, dove l’informazione non sia più in mano a pochi gruppi di potere e dove il governo risponda davvero ai bisogni della gente. Per questo ci uniamo a questa battaglia, con la convinzione che il cambiamento sia possibile solo se lo costruiamo insieme.

Non è più tempo di attese. Mandiamoli tutti a casa.