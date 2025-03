Il femminismo a Cuba: legato al marxismo fin dall’inizio

Per le donne di Cuba e dell’America Latina, l’attenzione è rivolta al miglioramento delle condizioni di vita. Conversazione con Georgina Alfonso González.

Di Carmela Negrete – Junge Welt

Per molto tempo il marxismo non è sembrato particolarmente legato al femminismo. Lei ha diretto l’Istituto filosofico di Cuba per oltre un decennio e si definisce una femminista. Vede una contraddizione in questo senso?

Per affrontare il tema del femminismo a Cuba – sono stata coinvolta attraverso le femministe latinoamericane – abbiamo prima organizzato dei workshop internazionali sui paradigmi emancipatori. Si trattava di un progetto di ricerca partecipativa, un dialogo tra diverse forme di conoscenza per collegare la teoria ai processi più importanti in America Latina negli anni ’90 dopo il crollo del blocco socialista.

In uno di questi workshop, le femministe dissero: “Non c’è emancipazione completa senza femminismo”. I pensatori marxisti si sono subito scagliati contro questa affermazione e hanno detto che non era vero e che tutti i problemi sarebbero stati risolti da una prospettiva di classe. Abbiamo quindi aperto una linea di ricerca su come il rapporto tra pensiero femminista e marxista si sia sviluppato nella storia del pensiero e dell’azione rivoluzionaria. E ci siamo resi conto che il marxismo era legato al femminismo fin dall’inizio.

Può fare un esempio?

In realtà, prima del Manifesto comunista, esisteva già “Workers’ Union”, un manifesto di Flora Tristán, un’operaia legata al movimento operaio in Inghilterra e in America Latina. Era una donna che aveva subito abusi da parte del marito, aveva sperimentato la violenza patriarcale e le erano stati tolti i figli. Nel suo testo del 1846 “Workers’ Union”, si rivolge alla classe operaia con il messaggio che una vera rivoluzione è possibile solo se si tiene conto della posizione delle donne nella società.

Ma il contributo delle femministe al movimento operaio è stato dimenticato?

Le femministe erano già coinvolte all’inizio del movimento comunista internazionale, perché le donne fanno parte della lotta di classe e del movimento operaio. Ma poi la prospettiva patriarcale occidentale ha nuovamente spinto le donne sullo sfondo, anche all’interno della teoria marxista. Nella misura in cui il marxismo divenne dogmatico e si trasformò in una teoria conservatrice, si allontanò dal femminismo. Eppure c’erano femministe marxiste come Clara Zetkin, Rosa Luxemburg e Alexandra Kollontai.

Queste donne hanno lottato in Germania, in Russia e in tutto il movimento operaio europeo. Hanno dialogato con il movimento femminista negli Stati Uniti. Grazie a queste lotte delle femministe all’interno del movimento operaio internazionale e dei partiti comunisti, oggi possiamo dire di aver contribuito anche noi al movimento internazionale per i diritti delle donne – questa è l’essenza del femminismo.

Esistono molti femminismi, così come esistono molte forme di marxismo e di teoria critica. Noi siamo a favore di un femminismo popolare ed emancipatore. Un femminismo che riconosce il diritto di tutte le donne a una vita dignitosa, non solo di un certo tipo di donna. Un femminismo in cui tutte le donne possano partecipare con le loro rispettive culture ed esperienze, in modo da poter creare un mondo diverso e giusto, un mondo di diritti umani per le donne.

Cosa pensa dell’attuale dibattito “woke contro anti-woke”?

Spesso vengono riconosciute solo le discussioni femministe provenienti dall’Europa o dagli Stati Uniti. Sono guidate da coloro che hanno accesso ai media. Le femministe latinoamericane sono più preoccupate per la povertà delle donne, per la violenza contro le donne in America Latina, Africa e Asia, per la crescente disuguaglianza, per l’alto tasso di mortalità delle donne dovuto a condizioni di aborto non sicure o per la situazione delle donne migranti del cosiddetto “Terzo Mondo”. Le priorità dipendono da dove si vive e da quale prospettiva si guarda il mondo. Questo perché i Paesi sviluppati sono spesso dominati da una visione che ignora la maggioranza dell’umanità, tutti coloro che non vivono nel Nord globale.

E qual è la situazione delle donne qui a Cuba sei decenni dopo l’inizio della rivoluzione?

A Cuba si è sostenuto per molto tempo che non esisteva un pensiero femminista. Ma in realtà la Rivoluzione cubana si rifà alla tradizione di un forte movimento femminista, alle donne che a Cuba hanno persino promosso le costituzioni negli anni ’40, che hanno sostenuto la lotta rivoluzionaria, che hanno combattuto sulle montagne. È una tradizione di lotta per l’emancipazione delle donne, per la loro partecipazione ai dibattiti e per conoscere le lotte delle donne in altre parti del mondo. Dopo la vittoria della rivoluzione cubana, tutte queste organizzazioni femministe e i movimenti di donne che già esistevano hanno voluto far parte della rivoluzione. Per questo motivo fu fondata la Federazione delle donne cubane (Federación de Mujeres Cubanas), non come organizzazione centralizzata, ma come struttura che unisse e rafforzasse il movimento femminile. L’impegno delle donne a Cuba era volto a migliorare le condizioni di vita della società cubana nel suo complesso: far sì che le famiglie sfuggissero alla povertà, che i figli e le figlie potessero studiare, che ci fosse un’adeguata assistenza sanitaria.

Quindi si trattava di miglioramenti materiali?

L’abitazione e il lavoro erano centrali: questo era l’obiettivo della rivoluzione, che ha guidato il femminismo e la lotta delle donne a Cuba. Oggi a Cuba c’è un forte movimento femminista che si collega al femminismo dell’America Latina, soprattutto al femminismo popolare. Questo perché il femminismo liberale ha guadagnato influenza anche in America Latina negli ultimi anni, anche se si concentra quasi esclusivamente su un certo tipo di donna: Accademiche, donne con un lavoro fisso, un reddito regolare e un certo tenore di vita. Ma per la maggior parte delle donne in America Latina la realtà è molto diversa. Basta guardare ai Caraibi, alle donne haitiane, dominicane, portoricane o alle donne delle isole caraibiche per vedere che si stanno impoverendo sempre di più. In America centrale, le donne indigene subiscono sempre più violenze, legate anche al traffico di droga e al fondamentalismo religioso. Lo stesso accade in Sud America. Alla luce di ciò, è chiaro che dobbiamo rafforzare le lotte e pensare in modo strategico per rendere più efficace il nostro attivismo. Non possono essere solo slogan o manifestazioni di piazza che alla fine non hanno alcun impatto reale. Ciò che conta alla fine è la vita delle donne, la vita delle persone.

E la sua impressione come direttore dell’Istituto: c’è ancora molto machismo a Cuba?

Il machismo esiste ovunque nel mondo. Anche la società cubana è machista. Ma allo stesso tempo ha una cultura di educazione all’emancipazione che difende i diritti. Questo rende più facile per le donne il dialogo con gli uomini rispetto ad altre parti dell’America Latina. A Cuba non solo è possibile discutere, ma anche costruire qualcosa insieme, sviluppare pratiche meno maschiliste. Questo è dovuto alla cultura che il processo cubano stesso ha creato e che ha instillato la consapevolezza della giustizia sociale e della dignità.

C’è meno violenza contro le donne rispetto ad altri Paesi?

Ci sono meno casi rispetto ad altri Paesi dell’America Latina, ma ci sono casi di violenza e sono in aumento – soprattutto con la crisi economica, anche la violenza di genere sta aumentando e i femminicidi sono in aumento. La violenza è insita nella povertà, non perché i poveri siano violenti, ma perché il sistema capitalista usa la violenza per esercitare il potere. La violenza generata dal patriarcato fa parte di un sistema globale di dominio che collega patriarcato, colonialismo, razzismo e sfruttamento della natura. Anche a Cuba è evidente che l’apertura alle pratiche capitalistiche e all’economia di mercato sta portando a più violenza, più razzismo, più discriminazione e più distruzione ambientale.

È una contraddizione: da un lato, il Paese si sta aprendo economicamente, mentre dall’altro, la Cina, ad esempio, sta perseguendo una strategia verso il socialismo migliorando prima le basi economiche.

Questa è la teoria. Ma la Cina è la Cina e Cuba è Cuba.

Cuba non sta seguendo lo stesso percorso?

No, sono processi storici diversi. Cuba non ha la capacità economica, il potenziale o gli oltre 1,4 miliardi di abitanti che ha la Cina. Cuba è una piccola isola caraibica dell’America Latina, una regione che è stata fortemente influenzata dalla colonizzazione. Siamo entrati nella cultura occidentale come colonizzati, come coloro che hanno dovuto lavorare per il mondo sviluppato. Storicamente, questo ci ha messo in una posizione di dipendenza permanente. Ed è proprio questo il nostro compito più grande: dobbiamo trovare costantemente il modo di superare questa dipendenza, perché è così che la nostra nazione è stata plasmata storicamente.

La lotta per l’emancipazione a Cuba è sempre stata una lotta per l’indipendenza, la sovranità e la dignità. Qualcosa che va contro la modernità capitalista e contro la logica del capitale stesso. Per questo Cuba è un’isola resistente e ribelle che, nonostante tutti i suoi problemi, continua a essere vista come un modello. È proprio per questo che il blocco viene mantenuto – altrimenti sarebbe stato tolto da tempo. Non vogliono che Cuba sia un esempio. Non vogliono che lo sia. È un’isola che, nonostante tutti questi problemi, ha una creatività impressionante, un modo speciale di guardare il mondo – una prospettiva liberatoria