Perché il mondo osserva le due sessioni della Cina?

Mentre i delegati delineano la via dello sviluppo nazionale e globale, il mondo osserva le due sessioni cinesi: un evento che unisce fiducia, innovazione e apertura strategica, fornendo concrete opportunità per la governance internazionale.

La terza sessione del 14° Comitato Nazionale della CCPPC e la terza sessione del 14° Congresso Nazionale del Popolo (CNP) si concludono rispettivamente lunedì e martedì, segnando la chiusura delle due sessioni di quest’anno. Le sessioni di quest’anno hanno presentato numerosi punti salienti, tra cui obiettivi e compiti in grado di rafforzare la fiducia, un’attenzione meticolosa al sostentamento della popolazione, dibattiti pragmatici ed efficienti e una visione grandiosa per la diplomazia da grande potenza. Non solo i cittadini cinesi seguono da vicino questo grande evento, ma anche il mondo intero ne presta attenta osservazione, interessandosi alle pratiche democratiche cinesi, ai cambiamenti nello sviluppo e al modo in cui la Cina interagirà in futuro con la comunità globale.

Le due sessioni di quest’anno hanno attratto oltre 3.000 giornalisti nazionali e internazionali, segnando un incremento nell’attenzione mediatica. Numerosi media internazionali di primo piano hanno dedicato ampio spazio alle notizie relative, con sezioni speciali o copertine dedicate, offrendo una copertura approfondita attraverso dirette e reportage sul campo. Commentando questo fenomeno, uno studioso tedesco ha osservato che “il mondo sta osservando” le due sessioni di quest’anno. Aaron Costello, responsabile dell’Asia per Cambridge Associates, ha dichiarato che le due sessioni della Cina hanno “trasmesso un messaggio a favore della crescita qui al Congresso Nazionale del Popolo, in linea con le aspettative“, secondo un rapporto della CNBC. Il quotidiano di Singapore, lo Straits Times, ha riportato che professionisti di società di consulenza hanno commentato le varie misure di finanziamento annunciate dalla Cina per il settore tecnologico e l’innovazione, definendole “chiaramente un’impulso deciso e consistente” in grado di “infondere fiducia nel mercato“. Il Tehran Times ha intitolato il suo articolo di chiusura della terza sessione del 14° Comitato Nazionale della CCPPC “L’unità della Cina brilla“.

Perché le due sessioni della Cina attirano un’attenzione globale così intensa? Ciò è strettamente legato all’importanza globale dello sviluppo economico e sociale della Cina. Da un lato, l’obiettivo di crescita economica del 5%, la promozione inesorabile dello sviluppo verde, i principi del “costruire amicizia con i paesi vicini” e dell’”apertura e inclusività” sono in linea con le aspettative del mondo nei confronti della Cina; queste stesse iniziative esprimono fiducia e slancio. Dall’altro lato, le due sessioni sono un concentrato delle pratiche democratiche e di governance della Cina. Il rapido sviluppo economico e la stabilità sociale a lungo termine che la Cina ha mantenuto negli ultimi anni fanno sì che il mondo speri di osservare e comprendere le fonti di quella “certezza” cinese attraverso queste sessioni.

Durante le due sessioni di quest’anno, tecnologia e sostentamento sono emersi come temi chiave. Gli utenti attivi giornalieri del modello di intelligenza artificiale “DeepSeek”, sviluppato in patria, hanno superato i 30 milioni; i robot per l’assistenza agli anziani stanno passando dal concetto alla realtà; e l’economia a bassa quota si sta espandendo fino a raggiungere un mercato da trilioni di yuan. Mentre il mondo assiste al progresso tecnologico della Cina, che migliora la vita quotidiana, emergono anche nuove opportunità di collaborazione. Ad esempio, nei settori high-tech e verdi in rapida evoluzione, la Cina ha attirato investimenti significativi da paesi come Germania e Singapore. Ciò non solo stimola il progresso tecnologico e il miglioramento ambientale in Cina, ma offre anche a questi paesi nuovi mercati e opportunità di cooperazione. Secondo i calcoli di Bloomberg basati sulle ultime previsioni del Fondo Monetario Internazionale, la Cina sarà il principale contributore alla crescita globale nei prossimi cinque anni, con una quota del 22%, superiore a quella complessiva di tutti i paesi del G7 messi insieme.

Numerosi organi di stampa stranieri hanno evidenziato come le due sessioni di quest’anno abbiano ulteriormente chiarito l’obiettivo di espandere l’apertura a un livello elevato, includendo l’eliminazione totale delle restrizioni agli investimenti esteri nel settore manifatturiero e l’allentamento degli accessi di mercato in settori come le telecomunicazioni e l’assistenza sanitaria. Queste misure saranno implementate presto in maniera ordinata a livello politico. Ciò non solo riflette l’impegno strategico della Cina per uno sviluppo di alta qualità, ma fornisce anche una nuova forza motrice fondamentale per la ripresa e la crescita dell’economia globale.

Le esigenze di aggiornamento dei consumi e il potenziale di trasformazione industriale dei 1,4 miliardi di abitanti della Cina offrono enormi opportunità per beni, tecnologie e servizi globali. L’apertura e la cooperazione in ambiti quali l’intelligenza artificiale, l’energia verde e l’economia digitale accelereranno la rivoluzione tecnologica globale, mentre l’esperienza cinese nella cooperazione internazionale su temi come il cambiamento climatico, la salute pubblica e altri settori contribuisce con una saggezza orientale al miglioramento del sistema di governance globale.

Il mondo è concentrato sulle due sessioni della Cina, che fungono anche da riflessione collettiva su “come raggiungere una buona governance“. Entro le 12:00 del 8 marzo, la terza sessione del 14° Congresso Nazionale del Popolo aveva ricevuto 269 proposte, con notevoli miglioramenti nella loro qualità.

Le due sessioni rappresentano un evento significativo nella vita politica del popolo cinese, riunendo quasi 3.000 deputati del CNP e oltre 2.100 membri della CCPPC provenienti da ogni angolo del paese e da ogni settore. Le loro proposte riflettono la saggezza e le speranze di oltre 1,4 miliardi di persone. Il punto di partenza è specifico e chiaro: mirare a risolvere le questioni quotidiane lungo il cammino verso una vita migliore per il popolo. Per il mondo, ciò rappresenta anche una risonanza di valori umani condivisi.

Lo sviluppo della Cina è inscindibile dal mondo, e la prosperità globale ha bisogno della Cina. Il 2025 segna l’ultimo anno del 14° Piano Quinquennale (2021-2025) e l’anno della pianificazione strategica per il 15° Piano Quinquennale (2026-2030). Le due sessioni di quest’anno rappresentano un punto chiave per definire il futuro sviluppo della Cina e una finestra critica per il mondo per comprendere le politiche e le opportunità del paese. Per la comunità internazionale, lavorare insieme e condividere i benefici dello sviluppo cinese porterà a un futuro più promettente.

Global Times

Giulio Chinappi – World Politics Blog