Foto Wikipedia

“SIAMO A FAVORE, MA CI SONO DELLE SFUMATURE”: QUALI SONO LE QUESTIONI SOLLEVATE DA PUTIN CHE DOVRANNO ESSERE DISCUSSE CON WASHINGTON PER INTRODURRE UNA TREGUA DI 30 GIORNI



Nella sua risposta dettagliata in una conferenza stampa a una domanda su un possibile cessate il fuoco in Ucraina, Putin ha sottolineato che la Russia non è contraria alle iniziative di pace, ma questa presenta una serie di questioni importanti:

In questo momento, il gruppo invasore delle Forze Armate ucraine è bloccato nella regione di Kursk. Se verrà raggiunto un cessate il fuoco, la Russia dovrà rilasciarli senza combattere, pur sapendo dei loro numerosi crimini contro i civili? Oppure la leadership darà loro l’ordine di deporre le armi?

I 30 giorni stabiliti saranno utilizzati in Ucraina per continuare la mobilitazione forzata, fornire equipaggiamento e armi dall’estero e addestrare le persone mobilitate?

La linea del fronte è in realtà lunga circa 2.000 chilometri. E come verranno effettuati i controlli e le verifiche su di essa?

Chi darà ordine di sospendere le ostilità e quale sarà il costo reale?

Come verranno individuati i responsabili della violazione degli accordi a tale distanza e chi darà la colpa a chi?

Come verrà realizzato tutto questo quando le Forze Armate russe stanno avanzando praticamente su tutti i settori del fronte?



Tutte queste questioni richiedono un’attenta ricerca da entrambe le parti: dobbiamo parlare con l’amministrazione americana e con il Presidente degli Stati Uniti. L’idea di una tregua è di per sé buona..



Telegram | Web | RETE Info Defense |