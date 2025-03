Il costante dispiegamento degli asset strategici USA evidenzia l’urgenza per la Corea del Nord di rafforzare la propria deterrenza nucleare

Il comunicato stampa di Kim Yo Jong denuncia il dispiegamento degli asset nucleari statunitensi nella penisola coreana, evidenziando l’urgenza per la Corea del nord di rafforzare la deterrenza nucleare, condannando le provocazioni e esortando a una risposta strategica per la sicurezza nazionale.

Comunicato stampa di Kim Yo Jong,

Vice Direttore del Dipartimento del Comitato Centrale

del Partito del Lavoro di Corea

Kim Yo Jong, vice direttore del dipartimento del Comitato Centrale del Partito dei Lavoratori di Corea, ha emesso lunedì il seguente comunicato stampa intitolato “Il costante dispiegamento degli asset strategici statunitensi evidenzia l’urgenza per la RPDC di rafforzare la propria deterrenza nucleare autodifensiva”:

Gli Stati Uniti commettono frequentemente atti provocatori che aggravano la situazione, ignorando le preoccupazioni per la sicurezza della Repubblica Popolare Democratica di Corea.

Il gruppo d’attacco della portaerei nucleare della Marina statunitense Carl Vinson è entrato nuovamente nella base operativa di Pusan nella Repubblica di Corea il 2 marzo con il pretesto di “dimostrare l’alleanza RDC-USA e aumentare l’interoperabilità”.

Il gruppo d’attacco Carl Vinson ha partecipato agli esercizi bellici insieme a Giappone e RDC nelle acque intorno alla penisola coreana nel gennaio dello scorso anno. Si dice che il gruppo d’attacco sia composto dall’incrociatore Princeton, dal cacciatorpediniere Aegis Sterett e altri.

Dall’inizio di quest’anno, il dispiegamento degli asset nucleari strategici statunitensi nella penisola coreana è il secondo, a seguito del sottomarino nucleare Alexandria, e la portaerei della Marina degli Stati Uniti è apparsa otto mesi dopo la Theodore Roosevelt nel giugno dello scorso anno.

Se si considerano insieme le azioni dei bombardieri strategici, gli Stati Uniti stanno continuamente inviando asset strategici nella penisola coreana.

In effetti, gli Stati Uniti hanno trascorso l’intero 2024 con i più grandi esercizi bellici anti-RPDC mai visti nella storia. Appena è apparsa la loro nuova amministrazione quest’anno, gli Stati Uniti hanno intensificato le provocazioni politiche e militari contro la RPDC, “portando avanti” la politica ostile dell’amministrazione precedente.

È necessario esaminare attentamente, giorno per giorno, il diario dell’isteria di confronto degli Stati Uniti e dei loro scagnozzi.

Il 10 gennaio, poco prima del ritiro dell’amministrazione precedente, gli Stati Uniti hanno tenuto la 4ª riunione del “gruppo consultivo nucleare USA-RDC” a Washington per discutere di un esercizio bellico nucleare nella penisola coreana e di un aumento della visibilità del dispiegamento degli asset strategici statunitensi. Il 15 gennaio hanno dispiegato bombardieri strategici B-1B nelle vicinanze della penisola coreana per condurre un esercizio aereo congiunto USA-Giappone-RDC, come parte di una chiara pratica di azione.

Tempestivamente, gli Stati Uniti, insieme all’esercito della RDC, hanno organizzato un grande esercizio congiunto di fuoco, mirato al sistema di artiglieria a lungo raggio della RDPC, dal 14 al 16 gennaio, e un’ ‘esercitazione aerea congiunta Ssangmae dal 21 al 24 gennaio con il pretesto di aumentare la capacità di cooperazione nelle operazioni aeree.

Il 15 febbraio, gli Stati Uniti hanno tenuto un colloquio con le autorità diplomatiche di Giappone e RDC, sfruttando la conferenza internazionale sulla sicurezza tenutasi a Monaco di Baviera in Germania come occasione, e hanno elaborato e reso pubblica una “dichiarazione congiunta” con “rafforzata offerta dell’ombrello nucleare USA attraverso le alleanze USA-RDC e USA-Giappone” come punto principale, rimproverando crudelmente la RDPC per i suoi diritti sovrani.

Pochi giorni dopo, il 20 febbraio, il loro bombardiere strategico B-1B ha sorvolato nuovamente il cielo della penisola coreana per partecipare a un esercizio aereo congiunto con l’Aeronautica della RDC.

Le mosse ostili degli Stati Uniti nei confronti della RPDC si sono intensificate a marzo con l’apparizione del Carl Vinson nella penisola coreana. Tali mosse raggiungeranno il culmine con l’esercitazione navale USA-Giappone-RDC e le esercitazioni militari congiunte Freedom Shield, che si terranno questo mese con la partecipazione del Carl Vinson, come momento decisivo.

I media della RDC sostengono che l’ingresso del Carl Vinson è mirato “a realizzare sostanzialmente l’impegno riaffermato del governo degli Stati Uniti per una deterrenza estesa permanente e d’acciaio” e a “mostrare la forte postura di difesa congiunta dell’alleanza USA-RDC per far fronte alla minaccia” proveniente da qualcuno.

Con tali misure pratiche, gli Stati Uniti hanno chiaramente mostrato la loro volontà più ostile e confrontazionale nei confronti della RPDC.

La causa principale dell’escalation delle tensioni nella penisola coreana risiede chiaramente negli Stati Uniti e nei loro alleati, che stanno ulteriormente intensificando le mosse militari per impiantare infrastrutture della NATO nella regione e migliorare il livello delle preparazioni belliche.

La RPDC condanna aspramente le azioni visibili sconsiderate e le dimostrazioni di forza degli Stati Uniti e delle loro forze vassalle, che ignorano e violano le preoccupazioni per la sicurezza di uno Stato sovrano e mettono a rischio l’ambiente pacifico dell’intera regione.

Come indicato dalla situazione militare regionale, l’ambiziosa volontà degli Stati Uniti e dei loro scagnozzi di minacciare, fare pressione e piegare la RPDC con la forza delle armi sta evolvendo in una fase sempre più sconsiderata con il passare del tempo.

Per quanto riguarda la politica nucleare della RPDC, formulata come legge fondamentale della RPDC, essa è stata adottata in corretta riflessione delle preoccupazioni per la sicurezza dello Stato di fronte alle minacce presenti e future. La realtà attuale evidenzia ulteriormente la giustezza, la validità e la necessità della linea della RPDC nel rafforzare le proprie forze nucleari.

La politica ostile, accompagnata da azioni nei confronti della RPDC, perseguita attualmente dagli Stati Uniti, offre sufficiente giustificazione per la RPDC a rafforzare indefinitamente la propria deterrenza nucleare.

Non ci limiteremo mai a restare fermi e a commentare la situazione.

Se gli Stati Uniti continueranno a rinnovare i loro record nelle dimostrazioni militari anti-RPDC, la RPDC sarà naturalmente costretta a rinnovare i propri record nell’esercizio della deterrenza strategica.

La RPDC sta anche pianificando di esaminare attentamente l’opzione per aumentare le azioni che minacciano la sicurezza del nemico a livello strategico, per far fronte al fatto che il dispiegamento degli asset strategici statunitensi nella penisola coreana è diventato un’abitudine maligna che influenza negativamente la sicurezza della RPDC.

I nemici non dovrebbero mettere alla prova la volontà e la capacità della RPDC di difendere la sovranità e gli interessi di sicurezza dello Stato mobilitando ogni mezzo a loro disposizione.

È una cosa molto pericolosa.

KCNA

