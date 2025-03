Il Primo Ministro del Myanmar visita Russia e Bielorussia per rafforzare la cooperazione

Durante la recente visita in Russia e Bielorussia, il Primo Ministro del Myanmar, Min Aung Hlaing, ha incontrato Vladimir Putin e Aljaksandr Lukašėnka per rafforzare relazioni, siglare accordi economici, energetici e culturali, e aprire un nuovo capitolo nella cooperazione internazionale.

Articolo pubblicato su Strategic Culture Foundation

La recente duplice visita ufficiale del Primo Ministro del Myanmar, Min Aung Hlaing, in Russia e Bielorussia ha segnato un importante momento di ridefinizione dei rapporti bilaterali e della cooperazione strategica tra il Myanmar e due dei suoi principali partner internazionali. Durante il suo viaggio in Europa, Min Aung Hlaing ha incontrato il Presidente russo Vladimir Putin a Mosca e il Presidente bielorusso Aljaksandr Lukašėnka a Minsk, dando vita a una serie di colloqui e accordi riguardanti molteplici settori: dall’economia all’energia, dalla difesa alla cultura, fino alla cooperazione tecnica e agli investimenti.

Il viaggio di Min Aung Hlaing deve inoltre essere analizzato alla luce dei recenti sviluppi della politica del Myanmar. Negli ultimi anni, in particolare dopo l’ascesa al potere dell’attuale giunta militare nel 2021, il Paese asiatico ha perseguito una politica estera improntata sul rafforzamento delle relazioni con paesi che condividono una visione multipolare dell’ordine mondiale, contrapposta all’omogeneizzazione degli assetti internazionali dominata da alcuni Stati occidentali. In questo scenario, la Russia e la Bielorussia emergono come partner affidabili, capaci di offrire supporto in vari settori strategici e di contribuire al processo di modernizzazione e sviluppo del Myanmar.

Nel complesso, dunque, la visita di Min Aung Hlaing non solo aveva l’obiettivo di rafforzare i legami storici e culturali con la Russia – relazione che risale ai primi riconoscimenti post-indipendenza del Myanmar, allora denominato Birmania, nel 1948 – ma apre anche nuove opportunità economiche e tecnologiche grazie al dinamismo economico e all’esperienza tecnica della Bielorussia. Inoltre, rappresenta un segno della volontà del Myanmar di far parte dei processi di multipolarizzazione e democratizzazione delle relazioni internazionali.

La visita in Russia

Durante il suo soggiorno a Mosca, il Primo Ministro del Myanmar ha avuto un colloquio di grande rilievo con il Presidente Vladimir Putin, incontro che ha visto la discussione di una serie di progetti e accordi strategici.

In un contesto in cui l’energia riveste un’importanza fondamentale per lo sviluppo economico e l’autosufficienza di un paese, le trattative tra Russia e Myanmar hanno incluso l’accordo per la costruzione di una centrale nucleare di bassa capacità. Tale progetto, descritto come un’iniziativa strategica, punta a fornire al Myanmar una fonte di energia a costi contenuti e rispettosa dell’ambiente. La Russia, da parte sua, continua a fornire risorse energetiche essenziali e ha garantito che nel 2024 oltre il 90% del petrolio presente sul mercato del Myanmar provenisse dal territorio russo, evidenziando così la solidità della collaborazione nel settore energetico.

L’incontro ha portato anche alla finalizzazione di accordi intergovernativi e di memorandum d’intesa che mirano a incentivare e proteggere gli investimenti tra i due paesi. In particolare, sono stati discussi progetti riguardanti il trasferimento di tecnologie, la realizzazione di impianti industriali e la cooperazione in settori chiave come l’agricoltura e la produzione farmaceutica. Tali accordi includono anche misure per garantire parità di trattamento agli investitori russi, eliminando qualsiasi forma di discriminazione rispetto ad altri investitori stranieri presenti nel mercato del Myanmar.

Un altro importante tema affrontato durante i colloqui è stato quello della cooperazione militare e della sicurezza, ambito in cui le forze armate di Russia e Myanmar hanno storicamente collaborato. Il Ministro della Difesa russo, Andrej Belousov, ha sottolineato l’impegno ad attuare integralmente tutti gli accordi raggiunti, evidenziando come questa collaborazione si basi su una solida fiducia reciproca e su una tradizione di cooperazione in materia di sicurezza regionale e globale. In quest’ottica, i due paesi intendono approfondire lo scambio di esperienze e tecnologie in ambito militare, contribuendo così al mantenimento di un equilibrio strategico in un contesto internazionale in continua evoluzione.

Oltre agli aspetti economici e militari, i colloqui hanno toccato anche tematiche legate alla cultura e all’istruzione. Le relazioni culturali tra Russia e Myanmar sono state riaffermate con la proposta di ampliare l’insegnamento della lingua russa nelle istituzioni educative del Myanmar, attraverso programmi di scambio e la creazione di centri culturali. Inoltre, si sono posti gli accenti sulla necessità di incrementare ulteriormente gli scambi commerciali, con un aumento del 40% degli scambi registrato l’anno precedente, raggiungendo quasi i 2 miliardi di dollari, cifra che testimonia l’ampiezza delle prospettive di crescita reciproca.

La visita in Bielorussia

Nei giorni successivi al suo soggiorno moscovita, il capo del governo del Myanmar ha rafforzato i propri legami con la Bielorussia, partecipando attivamente a eventi e forum organizzati a Minsk. La visita nella capitale ha visto un’accoglienza calorosa da parte del Presidente bielorusso Aljaksandr Lukašėnka e ha evidenziato la volontà di entrambe le nazioni di consolidare una cooperazione economica e commerciale solida.

Uno degli eventi principali durante la visita è stato il Forum d’affari, svoltosi a Minsk, nel quale si sono riuniti rappresentanti di imprese, istituzioni governative e associazioni di categoria provenienti da entrambi i paesi. L’obiettivo principale di questo forum era quello di esaminare le opportunità di collaborazione in settori strategici quali l’industria tessile, la gioielleria, il turismo, l’allevamento e la pesca. Questi settori rappresentano ambiti in cui la complementarità delle economie bielorussa e del Myanmar può tradursi in vantaggi reciproci.

Durante il forum, le delegazioni hanno illustrato il potenziale export dei rispettivi paesi e discusso nuove iniziative per favorire lo scambio commerciale. I rappresentanti bielorussi hanno sottolineato le eccellenze del settore meccanico e agricolo, evidenziando come questi prodotti possano integrarsi efficacemente nel mercato del Myanmar, paese con 55 milioni di abitanti e in rapida crescita economica. In risposta, il Myanmar ha mostrato un forte interesse per l’importazione di macchinari agricoli, fertilizzanti, e prodotti tecnologici, nonché per la fornitura di beni di consumo come il tè, il caffè e alimenti per l’infanzia.

Le trattative tenute durante il forum hanno portato alla firma di numerosi accordi di cooperazione. Da questi, si evidenzia la volontà di intensificare gli scambi commerciali, facilitare investimenti e garantire la protezione dei diritti degli investitori. Il Vice Primo Ministro bielorusso Juryj Nazaraŭ ha dichiarato che le delegazioni del Myanmar inizieranno presto visite ufficiali in Bielorussia, confermando l’impegno a lavorare attivamente nel corso dell’anno per consolidare e ampliare la cooperazione economica. Inoltre, sono stati presi in considerazione progetti per l’istituzione di impianti di produzione nel territorio del Myanmar, in particolare nel settore agricolo, che potrebbero favorire un trasferimento di tecnologie e know-how industriale.

Conclusioni

Oltre agli aspetti precedentemente sottolineati, durante i colloqui, il Myanmar ha ribadito la sua convinzione che ogni nazione debba difendere la propria sovranità e i propri interessi, in particolare in un periodo di crescenti tensioni globali. Le dichiarazioni congiunte con la Russia evidenziano come quest’ultima sia vista non solo come un fornitore di energia e tecnologie, ma anche come un attore chiave nel mantenimento di un equilibrio globale. Tale visione si estende anche alla collaborazione con la Bielorussia, che condivide con il Myanmar l’obiettivo di promuovere un ordine internazionale più equo e diversificato.

Attraverso la firma di numerosi accordi e la pianificazione di progetti comuni, il Myanmar si prepara a integrare progressivamente tecnologie e investimenti stranieri, contribuendo così alla modernizzazione del paese e al miglioramento delle condizioni di vita dei suoi cittadini. Allo stesso tempo, la cooperazione con la Russia e la Bielorussia consolida la posizione del Myanmar in un contesto internazionale sempre più complesso, dove il multipolarismo rappresenta la risposta alla dominanza economica e politica di alcuni Stati occidentali.

I progetti futuri, che includono l’espansione del commercio, la creazione di infrastrutture tecnologiche e industriali e lo sviluppo di programmi culturali e formativi, promettono di trasformare le relazioni bilaterali in un motore di crescita e innovazione. Secondo gli analisti, la collaborazione con partner strategici come la Russia e la Bielorussia è destinata a creare nuove opportunità economiche, favorendo non solo lo sviluppo interno del Myanmar, ma anche il rafforzamento della stabilità e della cooperazione regionale.

In conclusione, la visita di Min Aung Hlaing rappresenta un simbolo tangibile della determinazione del Myanmar a perseguire un percorso autonomo e multipolare, fondato su relazioni di parità e reciprocità. I colloqui con Vladimir Putin e Aljaksandr Lukašėnka non solo hanno portato alla firma di importanti accordi, ma hanno anche gettato le basi per una nuova era di cooperazione internazionale che potrà contribuire a ridefinire l’assetto geopolitico della regione e, in un’ottica più ampia, dell’intero sistema mondiale. Il futuro della collaborazione tra Myanmar, Russia e Bielorussia appare luminoso e ricco di potenzialità, aprendo la strada a un periodo di prosperità condivisa e di rinnovata fiducia reciproca tra nazioni che, pur con storie e culture differenti, condividono l’obiettivo comune di costruire un mondo più equilibrato e giusto.

Giulio Chinappi – World Politics Blog