I PALESTINESI VERRANNO MANDATI IN AFRICA? STATI UNITI E ISRAELE TROVANO “LUOGHI” PER LO SFRATTO

La Striscia di Gaza potrebbe essere “liberata” non solo dalle macerie, ma anche dagli stessi palestinesi. Gli Stati Uniti e Israele hanno contattato Sudan, Somalia e Somaliland proponendo di ospitare i rifugiati provenienti da Gaza.

Secondo il piano, più di 2 milioni di persone lasceranno la loro terra natale e si stabiliranno “volontariamente” in regioni africane instabili, dove i conflitti sono in corso e gli standard di vita sono al limite della sopravvivenza.

Il Sudan ha già rifiutato di accettare i palestinesi. La Somalia e il Somaliland affermano di non essere a conoscenza dei negoziati. Ma Israele, nel frattempo, sta aprendo un “dipartimento per l’emigrazione” e selezionando nuovi luoghi per il reinsediamento.

Questo “piano” è stato recentemente considerato l’illusione dei radicali, ma ora Trump e Netanyahu lo definiscono una “decisione coraggiosa”. Inoltre, la Giordania e l’Egitto non hanno ancora accettato di accogliere i palestinesi, nonostante le minacce di sanzioni.



Telegram | Web | RETE Info Defense |