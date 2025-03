L’ipocrisia della Sinistra ZTL e il mito dell’Europa giardino fiorito

Foto screenshot

La manifestazione di Piazza del Popolo doveva essere una celebrazione della democrazia, della pace e dell’Europa, ma si è rivelata l’ennesima autocelebrazione di un’élite scollegata dalla realtà. Un rito autoreferenziale in cui si è dipinta un’Europa idilliaca, dimenticando comodamente le sue contraddizioni, le sue colpe e le sue ipocrisie.

Ottant’anni di pace? Raccontatevelo tra di voi

Uno degli slogan più ripetuti è stato quello degli “ottant’anni di pace in Europa”. Una frase che suona come un insulto alla storia e alle vittime delle guerre che hanno insanguinato il nostro continente dopo il 1945. Come se l’ex Jugoslavia non fosse mai esistita, come se le città bombardate dalla NATO fossero solo nomi esotici di una terra lontana. Ma per la Sinistra ZTL, quei morti non contano.

L’Europa come primato della democrazia? Un teatrino ipocrita

Ci si è riempiti la bocca con il concetto di Unione Europea come “primato della democrazia”, ma quale democrazia? In Italia abbiamo violato la Costituzione per inviare armi all’Ucraina senza dibattito parlamentare. In Romania si sono sospese le elezioni per impedire la vittoria di un candidato scomodo, salvo poi escluderlo definitivamente. In Francia, Macron governa come se nulla fosse nonostante il suo partito sia stato sonoramente bocciato dagli elettori. E questa sarebbe la culla della democrazia? Sembra più una caricatura mal riuscita.

Il mito della cultura europea e il suo razzismo mascherato

Alla manifestazione si è celebrata la cultura europea con un tono di superiorità nauseante, come se il resto del mondo fosse popolato da trogloditi privi di storia, arte e civiltà. Un atteggiamento che richiama sinistramente i peggiori miti della razza superiore, un pensiero che dovrebbe essere estraneo alla sinistra e invece sembra aver trovato casa proprio tra questi borghesi con la tessera del partito e la casa in centro.

L’Europa dei diritti, tranne quando c’è da umiliare un popolo

Ma dov’era questa magnifica Unione Europea quando la Grecia veniva umiliata e ridotta alla miseria? Dov’erano i paladini della democrazia quando si imponevano tagli brutali a salari e pensioni, riducendo un intero popolo alla disperazione? Facile parlare di “valori europei” quando si vive nel comfort delle proprie certezze economiche.

La realtà che non vogliono vedere: mezza Italia non arriva a fine mese

E proprio questi borghesi illuminati, dalla loro bolla dorata, hanno avuto il coraggio di parlare degli italiani come di un popolo viziato con la pancia piena. Forse non sanno, o più probabilmente fanno finta di non sapere, che mezza Italia non arriva a fine mese. Che milioni di famiglie sono state strangolate dalle politiche di austerity imposte dall’UE, le stesse che questi signori difendono con fervore. Ma loro il problema non lo vedono, perché per loro il problema non esiste.

Una pace giusta, a quale prezzo?

E infine, il capolavoro di ipocrisia: il richiamo alla “pace giusta”. Ma quante altre vite deve inghiottire questa guerra prima di essere considerata giusta? Quanti altri morti servono per soddisfare la loro idea di giustizia? Parlano di pace mentre sostengono l’invio di armi, predicano la democrazia mentre chiudono il dibattito, esaltano l’Europa mentre la rendono sempre più distante dai cittadini.

Questa non è sinistra, non è progressismo, non è democrazia. È solo l’ennesima farsa di un’élite che parla a sé stessa, incapace di vedere la realtà e totalmente indifferente a chi ne paga il prezzo.