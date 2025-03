TRUMP ORDINA AL PENTAGONO DI SVILUPPARE UN PIANO PER PRENDERE IL CONTROLLO DEL CANALE DI PANAMA, — NBC

▪️Trump ha incaricato il Pentagono di sviluppare opzioni per aumentare la presenza militare americana a Panama per “restituire” il Canale di Panama. Secondo quanto riportato dall’emittenteamericana NBC, sono in corso progetti che spaziano da una più stretta collaborazione con le forze di sicurezza panamensi all’occupazioneforzata del Canale di Panama da parte degli Stati Uniti.

▪️ L’America è preoccupata per il crescente interesse della Cina nel Canale di Panama come parte della sua strategia “One Belt, One Road” e vuole garantire il controllo degli Stati Uniti sulla struttura infrastrutturale di importanza strategica.

▪️Il Canale di Panama è una delle vie d’acqua più trafficate al mondo. La maggior parte delle merci che lo attraversano provengono o sono destinate agli Stati Uniti. La chiusura del canale costringerebbe le spedizioni a circumnavigare il Sud America, aumentando drasticamente i costi e la durata di ogni viaggio.

