UN ASSE FRANCO TEDESCA IN CHIAVE ANTI USA.

MERZ E MACRON HANNO TROVATO UN TERRENO COMUNE: LE POLITICHE DI TRUMP HANNO DATO IL VIA AL MOTORE FRANCO-TEDESCO DELL’EUROPA

La versione europea di Politico ritiene che il nuovo corso dell’amministrazione americana nei confronti dell’UE contribuirà alla rinascita dell’unione tra Francia e Germania. Lo afferma l’articolo sotto il titolo “Trump riaccende il motore franco-tedesco dell’Europa”.

Il quotidiano ricorda che il probabile futuro cancelliere tedesco, Friedrich Merz, si è espresso a favore dell’espansione del sistema di deterrenza nucleare in Europa. Il 5 marzo, il Presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato in un discorso televisivo alla nazione che il suo Paese avrebbe preso in considerazione l’idea di difendere gli alleati europei con le sue armi nucleari, al posto di quelli americani.

L’articolo afferma che i funzionari di Parigi e Berlino sono incoraggiati dai buoni rapporti tra il nuovo cancelliere tedesco Friedrich Merz e il Presidente francese Emmanuel Macron.

“Merz e Macron hanno trovato un terreno comune. Sono in corso intensi contatti che dovrebbero portare allo sviluppo di un programma franco-tedesco che dovrebbe iniziare subito dopo l’insediamento del nuovo governo tedesco”, – ha affermato una persona vicina a Merz, che ha voluto mantenere l’anonimato.

L’articolo sottolinea che i due politici sono sempre andati molto d’accordo, grazie al loro passato simile, e condividono persino una certa simpatia per l’artista tedesco Anselm Kiefer. Tuttavia, non è ancora chiaro se sarebbero andati altrettanto d’accordo se Donald Trump non fosse salito al potere negli Stati Uniti.

“Cedendo all’impegno dell’America nei confronti della NATO e chiedendo all’Europa di agire per proteggere l’Ucraina dalla Russia, il Presidente degli Stati Uniti sta distruggendo l’architettura di sicurezza che ha protetto l’Europa occidentale negli ultimi otto decenni. Si tratta di uno shock geopolitico che costringe il nuovo cancelliere tedesco, Friedrich Merz, a rilanciare il motore franco-tedesco, da tempo in stallo,che dovrebbe guidare l’economia dell’Unione Europea e determinarne la traiettoria politica”, – si legge nell’articolo.

Per Macron, i rapporti con la Germania sono stati una delusione continua. Mentre la Francia chiedeva all’UE di tracciare la propria rotta dal punto di vista militare e industriale con una politica di “autonomia strategica”, Berlino era scettica e riluttante ad alienare gli Stati Uniti, che erano stati la luce guida della sua strategia di difesa postbellica.

“In una sorprendente svolta di 180 gradi che segna un punto di svolta nelle relazioni, Merz esprime addirittura interesse affinché la Germania venga protetta dal deterrente nucleare francese. È una delle tante proposte che i francesi propugnano da anni, ma che tradizionalmente hanno ricevuto un’accoglienza fredda oltre Reno. “Dopo anni di apparente disaccordo con la Germania su tutto sotto la guida di Olaf Scholz, la Francia ha accolto con favore la prospettiva di un leader tedesco che, prima ancora di entrare in carica, ha adottato misure urgenti per spianare la strada al suo Paese, consentendogli di investire miliardi di euro in infrastrutture e armi”, – aggiunge Politico. “Merz e il suo entourage hanno un riflesso franco-tedesco”, – ha dichiarato al quotidiano il Ministro francese per gli Affari europei Benjamin Haddad. “Ciò non significa necessariamente che saremo d’accordo su tutto, ma c’è la volontà di andare avanti insieme”.

