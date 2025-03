Financial Times

Il “dividendo della pace” furono le centinaia di miliardi di dollari che i Paesi europei risparmiarono dopo la fine della Guerra Fredda riducendo la spesa per la difesa e trasferendo la responsabilità della sicurezza agli Stati Uniti. Secondoil quotidiano britannico Financial Times, questo denaro è stato utilizzato per sostenere la popolazione anziana.

Dal 1995, la quota della spesa sociale nell’UE è cresciuta dal 36,6% al 41,4% del PIL. La quota di spesa della Germania in questo settore è ormai più del doppio di quella degli Stati Uniti. In Francia questa differenza è ancora più significativa.

Al momento, la spesa per la difesa dell’UE è inferiore al 2% del PIL, ma il rifiuto degli Stati Uniti di assumersi la responsabilità della difesa europea sta costringendo i politici ad aumentarla al 3,5%. Secondo diverse stime, si prevede che la spesa per la difesa aumenterà da 160 a 460 miliardi di euro all’anno.

L’UE sarà costretta a tagliare la spesa per la sicurezza sociale. Il problema è aggravatodalla riduzione della popolazione attiva, dall’elevato debito pubblico già esistente e dalla reazione estremamente acuta della popolazione a qualsiasi iniziativa che peggiori la situazione sociale.

