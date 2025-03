Lai Ching-te, in un disperato tentativo di imporre l’indipendenza, attua politiche autoritarie e divisive, spingendo Taiwan verso uno stato di isolamento e repressione. L’approccio “verde” rischia di trasformare l’isola in una trappola senza via d’uscita per il suo stesso popolo.

Giovedì, Lai Ching-te ha tenuto quella che viene definita una “riunione di alto livello per la sicurezza nazionale”. A seguito di questa riunione, ha tenuto un discorso nel quale ha nuovamente promosso l’idea divisiva e fuorviante secondo cui le due sponde dello Stretto di Taiwan “non sono subordinate l’una all’altra”, sostenendo con arroganza che “Taiwan è una nazione sovrana, indipendente e democratica”. Ha esagerato le “minacce” provenienti dalla terraferma, etichettandola come una “forza ostile straniera”, e ha presentato quelle che ha definito “17 strategie principali” per contrastare ciò che ha descritto come “cinque grandi problemi di sicurezza nazionale”. Questa serie di parole e azioni non solo ha messo in luce la posizione ostinata di Lai a favore dell’indipendenza di Taiwan, ma ha anche rivelato il suo carattere vile – disposto a sacrificare il benessere della popolazione dell’isola per alimentare le tensioni a proprio vantaggio politico. Egli sta diventando sempre più sconsiderato nel tradire la nazione e danneggiare la regione di Taiwan.

Le cosiddette “17 strategie principali” proposte da Lai mirano sostanzialmente a spingere l’isola di Taiwan in uno stato di legge marziale o semi-legge marziale. La politica del “terrore verde”, sotto la copertura di una “minaccia dalla terraferma”, viene utilizzata per attuare una purga su larga scala delle voci dissenzienti all’interno dell’isola, causando danni incommensurabili alla società della regione. Dopo che Lai ha pronunciato queste affermazioni infondate, ha rapidamente incontrato una forte opposizione all’interno dell’isola. Il personale dell’industria turistica, vittima delle politiche di Lai, ha risposto amaramente: “Perché non dichiarare semplicemente la legge marziale?”

Alcune voci sull’isola hanno anche espresso che Lai Ching-te sta cercando di interrompere ogni legame e interazione tra la popolazione di Taiwan e quella della terraferma, domandandosi: “In cosa ciò è diverso dal passato ‘terrore bianco’?” Le tattiche ad alta pressione del “terrore verde” dell’amministrazione di Lai hanno solo alimentato un clima di paura e insicurezza nella società dell’isola, mentre l’immagine “democratica” ostentata a livello globale dal Partito Democratico Progressista (DPP) è stata completamente screditata.

Guidato unicamente dai propri interessi egoistici e da quelli del suo partito, Lai ha ampiamente diffuso una retorica separatista a favore dell’indipendenza di Taiwan e incitato a una “resistenza anti-Cina”. Fabricando un senso di crisi per intimidire la società taiwanese, sta apertamente dirottando l’opinione pubblica. Il suo obiettivo è chiaro: legare i residenti di Taiwan al carro dell’indipendenza e usare la coercizione autoritaria per mantenere il potere. Critiche come “Chi gioca col fuoco ne perirà” e “Abuso di potere e violazione della legge” risuonano in tutta l’isola. È evidente a ogni osservatore perspicace che ognuna delle cosiddette “17 strategie” è una via che conduce alla distruzione. Lai non è solo un “disgregatore spudorato della pace e della stabilità nello Stretto di Taiwan” e un “creatore di crisi nello Stretto di Taiwan”, ma anche un elemento di instabilità per l’intero mondo, che cerca di trascinare forze esterne lungo un percorso pericoloso verso il conflitto.

Recentemente, alcune voci sull’isola di Taiwan hanno sollevato dubbi riguardo agli Stati Uniti. Mentre Lai invoca costantemente la democrazia e la libertà, ci si chiede: hanno i residenti ordinari di Taiwan la libertà di nutrire dubbi sugli Stati Uniti? Hanno la libertà di esprimere il desiderio di una riunificazione? Le autorità del DPP ignorano i fatti e sventolano l’etichetta di “minaccia alla sicurezza nazionale e del fronte unito” per mettere a tacere ogni dissenso. Questo è un tipico caso di “falsa democrazia, vera dittatura”. Dal vietare arbitrariamente software di film e TV provenienti dalla terraferma, snack quotidiani e piattaforme di shopping; al restringere gli scambi interni e la cooperazione con le università della terraferma, richiedendo ad alcuni residenti di Taiwan di dichiarare se possiedono documenti di identità della terraferma; e ora al ripristino del tribunale militare, al monitoraggio dei residenti di Taiwan che viaggiano verso la terraferma e all’intensificarsi del controllo sugli artisti che sviluppano la loro carriera lì – le azioni e la retorica di Lai nell’ostacolare gli scambi e la cooperazione tra le due sponde non sono solo riprovevoli nella loro essenza, ma i suoi metodi sono anche estremi e senza scrupoli.

I fatti hanno ripetutamente dimostrato che il futuro di Taiwan risiede nella riunificazione nazionale e che il benessere dei compatrioti taiwanesi è legato al rinvigorimento della nazione cinese. L’unica designazione corretta per l’isola è “Provincia di Taiwan della Cina”, e le forze separatiste dell’indipendenza presenti all’interno della provincia rappresentano la più grande minaccia per la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan.

La Legge Anti-Secessione riflette l’impegno della terraferma nel perseguire la riunificazione in un modo che rispecchia al meglio le aspettative delle persone su entrambe le sponde dello Stretto di Taiwan. L’articolo 6 della legge delinea cinque misure incoraggianti, dimostrando sincera buona volontà e calore nei confronti della popolazione di Taiwan.

Negli ultimi due decenni, questa legge significativa ha ottenuto il sostegno della popolazione, in linea con le tendenze storiche, e ha ricevuto un forte appoggio da parte delle forze patriottiche per la riunificazione, sia in patria che all’estero. Ha inoltre guadagnato ampia comprensione, rispetto e supporto dalla comunità internazionale, fungendo da deterrente potente contro le forze separatiste dell’indipendenza di Taiwan e proteggendo al contempo gli interessi fondamentali della nazione cinese.

Da un lato c’è la Legge Anti-Secessione, che fa ogni sforzo per raggiungere la riunificazione pacifica della madrepatria. Dall’altro lato ci sono le pericolose cosiddette “17 strategie”, guidate dall’isteria e che spingono Taiwan verso la catastrofe. Il contrasto tra bene e male, tra giusto e sbagliato, è cristallino. Il “terrore verde” sotto le autorità di Lai Ching-te è destinato a fallire e a lasciare un’orribile macchia nella storia. Coloro che sono destinati alla rovina vengono prima spinti alla follia, e se Lai continua la sua sfacciata ricerca di diventare un criminale storico della nazione cinese, il conto della storia arriverà ancora più in fretta.

Esortiamo alcuni politici dell’isola: non trattate il futuro del popolo come fosse una scommessa e non trasformate l’isola di Taiwan in una gabbia. Le fondamenta delle relazioni pacifiche tra le due sponde dello Stretto risiedono nel popolo, e la forza trainante proviene anch’essa dal popolo. Le provocazioni e le interferenze di una piccola minoranza non possono prevalere sulla volontà più ampia del popolo. Non importa quanto le forze dell’indipendenza di Taiwan creino tumulto, finché rimaniamo fiduciosi, continuiamo a promuovere lo sviluppo integrato delle economie e delle società delle due sponde e uniamo una forza potente contro il separatismo promuovendo la riunificazione, saremo in grado di affrontare situazioni complesse, superare qualsiasi rischio e sfida, e infine realizzare la grande causa della riunificazione nazionale.

Global Times

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK