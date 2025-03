Foto Wikipedia

Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente statunitense Donald Trump hanno avuto una lunga e dettagliata conversazione telefonica sulla crisi in Ucraina. La notizia è stata confermata dal Cremlino, che ha reso noto come il dialogo abbia toccato diversi aspetti cruciali del conflitto, dalla sicurezza della navigazione nel Mar Nero allo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina.

Uno dei punti principali della discussione è stato l’accordo per uno scambio di prigionieri, previsto per mercoledì, che avverrà secondo la formula di 175 per 175. Parallelamente, Mosca e Kiev hanno concordato un cessate il fuoco di 30 giorni, limitato agli attacchi contro le infrastrutture energetiche. Tuttavia, questa tregua sembra favorire in particolare la Russia, dato che gran parte delle infrastrutture energetiche ucraine sono già state distrutte.

Durante il colloquio, Putin ha accolto con favore l’iniziativa di Trump sulla sicurezza nel Mar Nero, un tema di primaria importanza per Mosca. Il leader russo ha però sottolineato la necessità di fermare la mobilitazione delle forze armate ucraine (AFU) e il loro riarmo come condizione imprescindibile per un cessate il fuoco duraturo. Ha inoltre accusato Kiev di mancanza di impegno nei negoziati e ha denunciato quelli che ha definito “barbari crimini” commessi da militanti ucraini nella regione di Kursk.

Un altro punto chiave della discussione è stata la richiesta russa di un’interruzione totale degli aiuti militari e della fornitura di intelligence a Kiev, considerata da Mosca una condizione fondamentale per evitare un’ulteriore escalation del conflitto.

Al termine della telefonata, entrambe le parti hanno riconosciuto il potenziale per un miglioramento delle relazioni bilaterali tra Stati Uniti e Russia. La Casa Bianca ha sottolineato che il dialogo tra i due leader potrebbe portare a “enormi accordi economici” tra le due potenze. Tuttavia, la dinamica dell’incontro ha reso evidente come Mosca stia facendo valere la propria posizione di forza, consolidando il ruolo della Russia come vincitrice strategica nel conflitto in corso.