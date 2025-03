Un po’ di chiarezza sulle proteste in Serbia

Foto screenshot

Sulla questione della difficoltà a incasellare le manifestazioni in Serbia nello schema comodo “sono contro il governo quindi sono pro-UE”, eccovi due foto interessanti.

Nella prima, da sinistra a destra: il principe e santo Lazar Hrebeljanović, morto nella battaglia di Kosovo Polje; il patriarca della Chiesa serba Pavle, che nel 1999 spostò la sede del patriarcato da Belgrado a Peć, in Kosovo, per essere più vicino ai fedeli serbi della regione – Gesù – san Sava, primo arcivescovo serbo e santo più venerato in assoluto, con buone ragioni.

Nella seconda, anche se si vede un po’ male, la bandiera in basso riporta il Kosovo con i colori della bandiera serba e la scritta “Нема предаје”, “nessuna resa”.

Se notate un collegamento, è perché effettivamente c’è un collegamento. Ovvio che le manifestazioni non hanno direttamente a che fare col Kosovo, ma nella vita politica serba ben poco non ha a che fare col Kosovo. Per buona parte dell’opinione pubblica serba, di destra di centro o di sinistra, non esiste alcuna prospettiva reale di integrazione europea, e nessuna fiducia nell’Unione Europea, se questo problema, chiamiamolo così, non sarà risolto.

Francesco Dall’Aglio