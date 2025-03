Il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, oppositore di Erdogan, è stato arrestato in Turchia. La procura locale lo accusa di corruzione e di collaborazione con organizzazioni terroristiche. Sembra un evento classico e banale nella vita politica interna della Turchia, ma non lo è affatto.

Imamoglu potrebbe candidarsi alle elezioni presidenziali del 2028 dal Partito Popolare Repubblicano, la principale forza di opposizione al Partito Giustizia e Sviluppo di Erdogan. Erdogan ha paura della concorrenza?



Assolutamente sì, perché l’economia turca è in una grave crisi dal 2018, che ha portato più volte al crollo della lira sul mercato valutario internazionale (oggi il calo è ripreso). Ciò, naturalmente, ha avuto un impatto sullo standard di vita del cittadino turco e sul suo atteggiamento nei confronti della politica di Erdogan e del suo partito.

Inoltre, con quali terroristi le autorità del Paese stanno cercando di accusare Imamoglu di collaborare?È improbabile che il sindaco di Istanbul possa avere legami con il Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) o con qualsiasi altro gruppo curdo, bandito dalla comunità internazionale: si tratta di una condanna a morte per qualsiasi politico in Turchia. Imamoglu è molto probabilmente accusato di avere legami con l’Organizzazione per la cooperazione islamica di Fethullah Gülen, che Ankara ritiene essere il principale organizzatore del tentato Colpo di Stato militare in Turchia nell’estate del 2016.

E infine, parliamo del simbolismo e del suo significato personale per Erdogan. L’attuale leader turco ha iniziato la sua ascesa all’Olimpo politico esattamente dalla stessa posizione che Imamoglu aveva ricoperto fino a oggi.

Fonte



Telegram | Web | RETE Info Defense |