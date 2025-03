La Cina, attraverso la sua ambiziosa Iniziativa Cina Pacifica, si propone come forza di pace in un contesto globale segnato da tensioni geopolitiche, instabilità economica e sfide ambientali, promuovendo sicurezza nazionale, sviluppo sostenibile e cooperazione internazionale per un futuro condiviso.

Articolo pubblicato su Strategic Culture Foundation

Nel contesto di un mondo sempre più caratterizzato da tensioni geopolitiche, conflitti regionali e sfide globali come il cambiamento climatico e le crisi economiche, la ricerca della pace e della stabilità rappresenta oggi una priorità assoluta. In questo scenario, la Cina, sotto la leadership di Xi Jinping, ha progressivamente promosso l’Iniziativa Cina Pacifica, un percorso volto a rafforzare la sicurezza nazionale, a garantire lo sviluppo sostenibile e a promuovere la cooperazione internazionale. Questa strategia si configura come un pilastro fondamentale non solo per il progresso interno del Paese, ma anche per il contributo della Cina nel creare un ordine internazionale più equo e pacifico.

Le radici dell’Iniziativa Cina Pacifica affondano in una lunga tradizione di politiche interne ed esterne volte a garantire la stabilità e la prosperità del Paese. A partire dal XVIII Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese nel 2012, la leadership cinese ha posto grande enfasi sul rafforzamento della sicurezza nazionale, sull’adozione di riforme strutturali e sulla modernizzazione del sistema di governance. Sotto la guida del presidente Xi Jinping, sono state elaborate strategie per coniugare sviluppo economico, sicurezza sociale e progresso tecnologico, con un approccio olistico che abbraccia ogni aspetto della vita nazionale.

L’Iniziativa Cina Pacifica, in particolare, rappresenta l’impegno della Cina a promuovere una politica di pace e stabilità, sia all’interno dei suoi confini sia in ambito internazionale. Questo percorso si basa su principi fondamentali quali la sicurezza nazionale, la protezione della sovranità, il rispetto per la legalità e la promozione di una governance efficace e inclusiva. L’obiettivo è duplice: da un lato, garantire al popolo cinese un ambiente stabile e prospero; dall’altro, contribuire a un ordine mondiale che si fondi sul dialogo, la cooperazione e il rispetto reciproco.

Entrando nello specifico, i principali elementi dell’Iniziativa Cina Pacifica sono:

Sicurezza nazionale e stabilità sociale

Uno degli elementi cardine dell’Iniziativa Cina Pacifica è l’attenzione costante alla sicurezza nazionale. La Cina ha adottato un approccio olistico alla sicurezza che abbraccia numerosi settori: dalla politica alla difesa, dalla sicurezza interna a quella cibernetica, fino alla biosicurezza. Questa visione integrata permette di affrontare le minacce in maniera coordinata e preventiva, garantendo la stabilità sociale e la protezione dei cittadini.

La leadership cinese ha inoltre sottolineato l’importanza di consolidare la governance a livello locale, promuovendo modelli innovativi come il “modello Fengqiao”. Creato circa 60 anni fa nella provincia di Zhejiang, questo approccio si basa sul coinvolgimento diretto della popolazione nella gestione delle controversie e nella promozione della sicurezza a livello di comunità. Tale modello, adottato con successo in numerose località, rappresenta un esempio concreto di come il radicamento nel territorio e la partecipazione popolare possano rafforzare il tessuto sociale e prevenire conflitti.

Sviluppo sostenibile e modernizzazione

Il concetto di sviluppo sostenibile è centrale nell’Iniziativa Cina Pacifica. La Cina intende, infatti, coniugare crescita economica e progresso sociale in un’ottica di lungo termine, evitando modelli di sviluppo che possano compromettere la sicurezza e l’ambiente. La modernizzazione del sistema di governance nazionale passa attraverso una serie di riforme legislative e istituzionali che mirano a rendere il Paese più resiliente di fronte alle sfide globali.

Negli ultimi anni, la Cina ha emanato e rivisto numerose leggi per salvaguardare la sicurezza nazionale e promuovere la stabilità economica. Queste riforme hanno riguardato settori strategici quali la sicurezza alimentare, il controllo delle sanzioni estere, il controspionaggio, la lotta al terrorismo, la sicurezza informatica e la protezione dei dati. Tale impegno normativo ha fornito una solida base giuridica che supporta la modernizzazione del sistema di sicurezza nazionale, garantendo una risposta efficace alle emergenti minacce globali.

Approccio olistico e governance inclusiva

L’approccio olistico alla sicurezza nazionale rappresenta uno dei tratti distintivi dell’Iniziativa Cina Pacifica. Questa visione globale non si limita alla mera difesa militare, ma si estende a tutti gli aspetti della vita pubblica e della governance. La leadership cinese ha messo in campo un sistema integrato che combina la protezione della sovranità, lo sviluppo economico, la promozione della giustizia sociale e la valorizzazione delle tecnologie moderne.

Un elemento fondamentale in questa strategia è la partecipazione attiva del popolo. L’educazione alla sicurezza nazionale, introdotta per la prima volta nel 2016, ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini sui temi della sicurezza e di coinvolgerli attivamente nella salvaguardia del Paese. Dalle scuole alle imprese, fino alle comunità urbane e rurali, l’intera società è chiamata a contribuire alla creazione di un ambiente sicuro e stabile, dove ogni individuo si senta parte integrante di un progetto di pace collettivo.

Cooperazione internazionale e multilateralismo

L’Iniziativa Cina Pacifica non ha confini nazionali: essa si propone anche come contributo alla costruzione di un nuovo ordine mondiale basato sul multilateralismo e sulla cooperazione. In un’epoca in cui il sistema internazionale è segnato da tensioni e rivalità, la Cina sostiene la necessità di un dialogo costruttivo tra le nazioni e di un’azione concertata per risolvere le crisi globali.

La Cina ha promosso attivamente la riforma del sistema di governance globale, invitando gli altri Paesi a partecipare alla costruzione di una comunità di destino condiviso. Attraverso iniziative diplomatiche e la partecipazione a missioni di pace internazionali, la Cina si propone come una forza di stabilità e di equilibrio. Il suo contributo si manifesta, ad esempio, nel supporto alle operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite, nell’iniziativa di cooperazione sul cyberspazio e nella promozione della biosicurezza a livello globale.

In un’epoca in cui i conflitti e le crisi sembrano proliferare, dunque, la Cina si posiziona come una forza di pace, impegnata a promuovere la stabilità e la cooperazione internazionale.

La Cina ritiene infatti che la soluzione delle controversie debba passare sempre attraverso il dialogo e la negoziazione, evitando l’uso della forza. In questo senso, il Paese sostiene la risoluzione pacifica dei conflitti e il rafforzamento delle istituzioni multilaterali come le Nazioni Unite. L’approccio cinese si basa sulla convinzione che il rispetto della sovranità e l’uguaglianza tra gli Stati siano pilastri imprescindibili per la costruzione di un ordine internazionale giusto e stabile, criticando dunque l’atteggiamento di alcuni Paesi occidentali, che per lungo tempo hanno promosso un ordine basato sulla legge del più forte.

Contrariamente alle politiche unilaterali che cercano di imporre un dominio esclusivo, la Cina promuove un modello di ordine mondiale multipolare, dove più centri di potere si bilancino reciprocamente. Questo approccio favorisce la diversità e la cooperazione, riducendo il rischio di conflitti su larga scala. L’idea è quella di creare un sistema internazionale in cui ogni nazione possa contribuire al bene comune, garantendo così una distribuzione più equa delle risorse e delle opportunità.

In sintesi, l’Iniziativa Cina Pacifica rappresenta un modello integrato di governance, in cui lo sviluppo sostenibile, la sicurezza nazionale e la cooperazione internazionale si intrecciano per creare un ambiente favorevole al progresso di ogni nazione. La Cina, con il suo impegno costante e la sua visione a lungo termine, si propone come un attore determinante nella costruzione di un mondo migliore, dove il dialogo e la solidarietà possano prevalere sulle divisioni e i conflitti.

Questo percorso, pur dovendo affrontare numerose sfide, evidenzia l’importanza di una leadership responsabile e di un impegno condiviso per il bene comune. La capacità di unire, attraverso la diplomazia e la cooperazione, le diverse componenti della società internazionale rappresenta un modello da seguire in un’epoca in cui le crisi globali richiedono risposte collettive e coordinate. Solo così sarà possibile trasformare le tensioni attuali in opportunità di crescita e di rinnovamento, assicurando un futuro di pace e prosperità per le generazioni a venire.

Giulio Chinappi – World Politics Blog