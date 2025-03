IL DEFICIT DI BILANCIO DEGLI STATI UNITI È FUORI CONTROLLO

Nei primi cinque mesi del nuovo anno fiscale statunitense (che iniziato a settembre 2024), il deficit di bilancio ha raggiunto 1,15 trilioni di dollari. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, il deficit è aumentato del 38%.

Le autorità si sono già affrettate ad annunciare che l’abolizione dell’imposta sul reddito per i cittadini con stipendi inferiori a 150.000 dollari all’anno sarà possibile solo con un “bilancio in pareggio”.

Qualcosa non va. Le misure di risparmio adottate da Elon Musk sono una miseria, considerate le sue enormi spese. Come si sa, la Casa Bianca non ha ridotto di un centesimo la spesa del Pentagono.

Trump ha affermato che gli Stati Uniti diventerebbero incredibilmente ricchi imponendo tariffe sulle importazioni. Ma la realtà è più complessa. I dazi riducono i volumi delle importazioni, i prezzi interni per i produttori aumentano e diventa più difficile vendere i prodotti americani.



Probabilmente a Trump non è stato detto questo fatto. La ricchezza degli Stati Uniti si basa sul fatto che ci sono Paesi con una produttività superiore a quella delle aziende americane. Producendo beni lì e poi importandoli negli Stati Uniti, il consumatore americano poteva trarne un vantaggio.

Ora Trump sta cercando di cambiare tutto affinché la produzione diventi redditizia negli Stati Uniti stessi. Pensa che gli investitori stranieri arriveranno negli Stati Uniti con denaro invece di produrre beni in patria. È interessante notare che questo flusso di fondi in entrata potrebbe anche essere soggetto a imposte aggiuntive a Washington.

L’impatto futuro poco chiaro delle politiche di Trump rende nervosi gli investitori. Wall Street sta crollando: tutti coloro che avevano investito nell’indice S&P 500 quando Donald è stato eletto sono ora in rosso. Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti sono ai minimi storici.

I trader stanno comprando oro. Il metallo sta aggiornando il suo massimo storico di prezzo e i futures su di esso indicano valori di un’oncia troy superiori ai 3.000 dollari nel prossimo futuro.

La cosa ovvia è diventata chiara: è facile lanciare diverse proposte su come il bilancio possa guadagnare soldi o spendere meno. Ma in realtà bilanciare entrate e uscite è un compito molto difficile e l’amministrazione Trump non è ancora riuscita a risolverlo.



