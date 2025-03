Israele intensifica la sua offensiva a Gaza, segnando uno dei giorni più sanguinosi del conflitto.

I bombardamenti hanno portato alla giornata più letale del conflitto, mentre gli ospedali crollati e la comunità internazionale chiedono la fine delle violenze.

Fonte: Mundo Obrero

I bombardamenti israeliani su Gaza hanno ucciso più di 400 persone nelle ultime ore, hanno dichiarato i funzionari sanitari palestinesi, in una nuova escalation che pone fine a settimane di trattative bloccate per l’estensione del cessate il fuoco. Con una serie di attacchi aerei che hanno colpito decine di punti nelle prime ore di martedì mattina, l’esercito israeliano ha intensificato la sua campagna militare nell’enclave palestinese.

Sono stati segnalati bombardamenti nel nord di Gaza, a Gaza City, così come a Deir al-Balah, Khan Younis e Rafah, situati nel centro e nel sud della Striscia. Le autorità sanitarie locali riferiscono di almeno 404 morti e 562 feriti, con un numero imprecisato di dispersi. Secondo il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF), più di 130 bambini sono stati uccisi nell’attacco, il giorno più letale per i bambini nell’ultimo anno.

L’esercito israeliano ha assicurato che gli attacchi continueranno “finché sarà necessario” e non si limiteranno ai bombardamenti aerei, facendo temere nuovi scontri a terra. “Hamas ha già sentito la nostra forza e questo è solo l’inizio”, ha dichiarato il primo ministro Benjamin Netanyahu, mentre il ministro degli Esteri Gideon Sa’ar ha confermato che l’offensiva ‘continuerà nei prossimi giorni’.

Evacuazioni e ospedali crollati

In seguito ai bombardamenti, l’esercito israeliano ha ordinato l’evacuazione dei palestinesi residenti ai margini della Striscia, tra cui le città di Beit Hanoun e Khuza’a, così come i sobborghi Abbasan di Khan Younis. “Queste aree designate sono considerate zone di combattimento pericolose”, ha dichiarato il portavoce dell’IDF in lingua araba Avichay Adraee.

Nel frattempo, gli ospedali di Gaza, già al collasso dopo 15 mesi di attacchi ininterrotti, sono stati teatro di scene strazianti. La Società della Mezzaluna Rossa Palestinese ha riferito che le sue squadre hanno curato 86 morti e 134 feriti, anche se la cifra reale potrebbe essere molto più alta. Almeno 85 corpi sono stati ricevuti all’ospedale Nasser di Khan Younis, all’ospedale Al Aqsa nel centro di Gaza e all’ospedale Al Ahly di Gaza City, hanno dichiarato i funzionari.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres si è detto “scioccato” dagli attacchi e ha lanciato un “forte appello” per ripristinare il cessate il fuoco e consentire l’assistenza umanitaria. Volker Türk, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, si è detto “inorridito” dai bombardamenti e ha avvertito che “l’incubo deve finire immediatamente”.

Da Washington, la Casa Bianca ha confermato che Israele si è consultato con l’amministrazione statunitense prima di effettuare gli attacchi e ha incolpato Hamas per il ritorno dei combattimenti. “Hamas avrebbe potuto rilasciare gli ostaggi e prolungare il cessate il fuoco, ma ha scelto il rifiuto e la guerra”, ha dichiarato il portavoce del governo statunitense Brian Hughes. Hamas, da parte sua, ha accusato gli Stati Uniti di “complicità diretta” negli attacchi israeliani e ha chiesto l’intervento della comunità internazionale.

Un conflitto senza tregua

L’offensiva israeliana ha distrutto gran parte delle infrastrutture di Gaza dall’inizio della guerra, il 7 ottobre 2023, a seguito di un attacco di Hamas al territorio israeliano che ha causato 1.200 morti e la cattura di 251 ostaggi. La risposta militare israeliana ha causato più di 48.000 vittime palestinesi e ha fatto precipitare la Striscia in una crisi umanitaria senza precedenti.

Nonostante gli sforzi dei mediatori internazionali, i negoziati per una tregua duratura sono finora falliti. Israele chiede il rilascio dei 59 ostaggi ancora detenuti a Gaza, mentre Hamas insiste su un cessate il fuoco permanente e sul ritiro completo delle truppe israeliane. Con l’intensificarsi dei bombardamenti e la possibile ripresa dell’offensiva di terra, la pace nella regione sembra ancora una prospettiva lontana.