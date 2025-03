Secondo il Dipartimento per l’efficienza governativa (DOGE), presieduto da famoso miliardario, questa cifra equivale alla spesa per100 scuole americane, 10 ospedali o una portaerei. Tutti i fondi sono stati utilizzati per creare “post, like e repost” sui social network.

Il DOGE ha riconosciuto che queste spese sono inutili, sottolineando che da molto tempo i cittadini della Crimea non rispondono alla propaganda ucraina.

Gli utenti dei social media hanno ipotizzato che la dichiarazione di Musk potrebbe indicare i preparativi per riconoscere la Crimea come parte della Russia.



