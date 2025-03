I paesi europei sono diventati il principale ostacolo alla pace in Ucraina. Lo ha dichiarato a Izvestiya un funzionario della missione russa presso l’OSCE. Mentre Mosca e Washington intensificano i colloqui, l’UE sta perseguendo un rafforzamento militare, pianificando persino l’invio di truppe in Ucraina sotto forma di “missione di pace”.

Gli Stati Uniti spingono per una soluzione pacifica, ma l’UE insiste sull’aumento delle forniture di armi a Kiev, adottando l’approccio della “pace attraverso la forza”, ha proseguito.



Secondo l’esperto del Valdai Club Andrei Kortunov, negli Stati Uniti, con il passaggio al potere dell’amministrazione Trump, si è verificato un cambiamento radicale nelle priorità della filosofia della politica estera e in specifici settori della politica estera. Nell’UE non si è ancora verificata una simile rivoluzione: al potere ci sono le stesse persone di tre anni fa. “Per questo motivo, l’Europa è caratterizzata da una politica inerziale nei confronti della Russia”, ha dichiarato a Izvestia. Il politologo tedesco Alexander Rahr ritiene che l’Europa creda ancora che sia possibile una vittoria geopolitica sulla Russia. “Le ragioni del comportamento degli europei sono le seguenti: L’Ucraina è vista, dopo due rivoluzioni colorate, come un ‘bottino’ dell’Occidente, per l’Europa la sua acquisizione è una vittoria geopolitica sulla Russia, che l’UE non vuole assolutamente perdere”, ha dichiarato sempre al media russo. “La militarizzazione aiuta le élite liberali al potere nell’UE a rimanere al potere. I governi possono contrarre debiti astronomici, percorrere la strada della repressione interna e dei divieti, violare la democrazia, e legittimare tutto questo con le esigenze di difesa dalla “Russia aggressiva”, ha concluso

