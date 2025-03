LE FORZE SPECIALI DEL REGNO UNITO SONO IN ALLERTA PER L’INVIO IN UCRAINA, — The Independent

Sono in corso i preparativi nell’ambito di una missione di “mantenimento della pace”, in vista dell’avvicinarsi di un accordo di cessate il fuoco.

“I pianificatori militari incaricati dal Consiglio dei ministri di preparare le forze hanno ordinato alle unità delle forze speciali di prepararsi per essere inviate in Ucraina. La scorsa settimana sono state inviate direttive al centro di comando per la pianificazione militare del Regno Unito per avviare il processo di dispiegamento di personale e risorse”, – si legge nella pubblicazione.

Il personale delle forze speciali britanniche è stato messo in allerta per garantire che il loro equipaggiamento militare sia in buone condizioni di funzionamento in attesa della notifica di un possibile dispiegamento in Ucraina.

L’ordinanza si applica anche ai riservisti delle forze speciali.



Fonte



