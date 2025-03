Le visite di Tô Lâm in Indonesia e a Singapore dimostrano il dinamismo della politica regionale del Vietnam

Le visite ufficiali di Tô Lâm in Indonesia e Singapore hanno segnato un nuovo capitolo per il Việt Nam, consolidando relazioni strategiche e rafforzando il suo ruolo nell’ASEAN, con impatti significativi sulla cooperazione economica, politica e culturale della regione nel suo complesso.

Le recenti visite ufficiali effettuate dal Segretario Generale del Partito Comunista del Việt Nam, Tô Lâm, in Indonesia e a Singapore hanno segnato un nuovo momento importante per la politica estera vietnamita. Queste visite, avvenute in un periodo di grande fermento nell’area del Sud-Est asiatico, hanno portato alla stipula di partenariati strategici globali con entrambi i paesi, rafforzando la posizione del Việt Nam come protagonista della politica regionale e globale.

Negli ultimi anni il Việt Nam ha intensificato i propri sforzi per inserirsi in maniera attiva e proattiva nella comunità internazionale. Il processo di modernizzazione e di riforma economica, accompagnato da una politica estera dinamica, ha fatto sì che il paese emergesse come uno dei protagonisti della nuova geopolitica asiatica. Le visite del Segretario Generale Tô Lâm in Indonesia e aSingapore, avvenute rispettivamente tra il 9 e il 13 marzo, sono state concepite come un’importante occasione per consolidare e ampliare le relazioni bilaterali, nonché per rafforzare il ruolo strategico del Việt Nam nell’ambito dell’ASEAN.

Queste visite si inseriscono in un percorso di rinnovamento diplomatico che ha visto il Việt Nam elevare i propri rapporti con i paesi membri dell’ASEAN a livelli sempre più profondi e strutturati. Come sottolineato dal Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri Bùi Thanh Sơn, «le visite hanno raggiunto tutti gli obiettivi prefissati, segnando pietre miliari nelle relazioni con l’Indonesia, Singapore e con il gruppo ASEAN».

La visita in Indonesia: un ponte tra storia e modernità

La visita di Stato in Indonesia ha rappresentato la prima occasione in quasi otto anni per un Segretario Generale del Partito vietnamita di recarsi nell’arcipelago, dimostrando così un rinnovato impegno nel rafforzamento dei legami bilaterali. Durante il suo soggiorno a Giacarta, Tô Lâm ha partecipato a una serie di incontri ad alto livello, dialoghi e attività ufficiali che hanno messo in evidenza il desiderio di elevare i rapporti tra i due paesi a un Partenariato Strategico Globale.

Tra gli eventi più significativi, si ricorda la cerimonia militare con un saluto a sette cannoni, simbolo della stima e dell’importanza attribuite dalla leadership indonesiana alla visita della delegazione vietnamita. Tale gesto, carico di simbolismo, ha rappresentato un segnale forte dell’intenzione di entrambe le nazioni di rafforzare la cooperazione in vari settori, dalla difesa alla sicurezza, dall’energia alle tecnologie emergenti.

Il Presidente indonesiano Prabowo Subianto e il leader del PCV hanno ribadito l’impegno di elevare il livello dei rapporti bilaterali, evidenziando come la storica amicizia fondata dai rapporti tra il Presidente Hồ Chí Minh e il Presidente Sukarno abbia gettato le basi per una collaborazione che oggi si traduce in una visione condivisa di sviluppo e prosperità. «La nostra collaborazione rappresenta un ponte tra passato e futuro, unendo valori storici e aspirazioni moderne», ha commentato un funzionario indonesiano durante la cerimonia.

Durante la visita, sono state siglate numerose intese in ambiti quali la difesa, la sicurezza, la trasformazione digitale e l’economia verde. Le parti hanno inoltre concordato di intensificare gli scambi commerciali, puntando a realizzare un volume di scambi pari a 18 miliardi di dollari, un obiettivo ambizioso che evidenzia le aspettative di crescita della regione.

La visita a Singapore: una vetrina per l’innovazione e la finanza

Successivamente alla tappa indonesiana, la visita ufficiale a Singapore ha rappresentato un momento cruciale per evidenziare le potenzialità del Việt Nam in termini di innovazione scientifica e di sviluppo finanziario. Singapore, con il suo modello economico avanzato e la reputazione di hub internazionale per la finanza e la tecnologia, si è rivelato un partner ideale per il Việt Nam.

Durante il Việt Nam – Singapore Business Forum, intitolato “Việt Nam – Destinazione dell’Era della Scienza, della Tecnologia e della Cooperazione Finanziaria”, il Segretario Generale Tô Lâm ha esposto la visione strategica del paese, sottolineando l’importanza di promuovere investimenti in settori quali l’alta tecnologia, le energie rinnovabili, i semiconduttori e la digitalizzazione. Dal canto suo, il Ministro delle Finanze del Việt Nam, Nguyễn Văn Thắng, ha delineato una strategia che punta a trasformare il paese in un polo finanziario regionale entro il 2035, attraverso la liberalizzazione del settore e l’istituzione di centri finanziari internazionali.

«Il Việt Nam sta investendo pesantemente in innovazione e tecnologia per costruire un sistema finanziario efficiente e trasparente, capace di attrarre capitali internazionali e di sostenere la crescita economica», ha dichiarato Thắng durante il forum.

Inoltre, la visita a Singapore ha portato alla firma di numerosi accordi di cooperazione in ambito tecnologico e finanziario, rafforzando il legame economico tra i due paesi. I leader hanno anche discusso della possibilità di ampliare la rete dei Vietnam-Singapore Industrial Parks (VSIP), ponendo particolare attenzione allo sviluppo a basse emissioni di carbonio e alla trasformazione digitale, elementi chiave per il futuro sviluppo industriale e tecnologico della regione.

Il Ministro della Sicurezza Interna di Singapore, K. Shanmugam, ha evidenziato che l’innalzamento dei rapporti a Partenariato Strategico Globale è un segnale della volontà di entrambe le nazioni di lavorare insieme per creare un ambiente favorevole alla crescita economica e all’innovazione, sottolineando l’importanza di questi accordi per rafforzare i legami politici, economici e culturali.

Significato delle visite nell’ambito della politica regionale e globale

Le visite del Segretario Generale Tô Lâm hanno avuto anche un forte impatto sull’assetto geopolitico dell’ASEAN. Innanzitutto, l’innalzamento dei rapporti con Indonesia e Singapore a Partenariato Strategico Globale ha sottolineato l’impegno del Việt Nam a rafforzare i legami con i paesi chiave dell’ASEAN, contribuendo a una maggiore coesione del blocco.

A tal proposito, il Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri Bùi Thanh Sơn ha dichiarato: «Queste visite dimostrano chiaramente che il Việt Nam intende giocare un ruolo attivo e responsabile nella costruzione di una Comunità ASEAN unita e resiliente. Il nostro impegno nei confronti dell’ASEAN rimane la massima priorità nella nostra politica estera».

Le iniziative intraprese durante queste visite, come l’ampio scambio di accordi di cooperazione in ambiti strategici e lo sviluppo di piani d’azione congiunti, testimoniano la volontà del Việt Nam di posizionarsi come un attore di primo piano nel panorama regionale. Le decisioni prese, in particolare nei settori della difesa, della sicurezza e della trasformazione digitale, sono essenziali per rafforzare la stabilità della regione e per promuovere uno sviluppo sostenibile che possa far fronte alle sfide poste dai cambiamenti globali.

Inoltre, la partecipazione attiva del Việt Nam a eventi multilaterali e l’adozione di un approccio diplomatico proattivo hanno contribuito a elevare il profilo internazionale del paese. L’attenzione rivolta al rafforzamento della cooperazione in ambito tecnologico e finanziario è in linea con la visione strategica di trasformare il Việt Nam in una nazione ad alto reddito e in un hub globale per l’innovazione, un obiettivo che si prefigge di raggiungere entro il 2045.

Allo stesso tempo, il Segretario Generale Tô Lâm, nel corso delle sue visite, ha ribadito l’importanza della leadership del Partito nel guidare il processo di riforma e di modernizzazione del paese. «Il successo del Việt Nam è il risultato di decenni di riforme, apertura economica e una visione strategica che guarda al futuro», ha dichiarato durante uno degli incontri ufficiali, evidenziando come la cooperazione internazionale e la costruzione di partenariati strategici siano elementi fondamentali per raggiungere gli obiettivi nazionali.

Questi successi non solo migliorano la posizione del Việt Nam come polo di innovazione e collaborazione finanziaria, ma rafforzano anche la solidarietà e la centralità dell’ASEAN, contribuendo a una maggiore stabilità e prosperità nella regione. L’impegno del paese nel promuovere scienza, tecnologia, innovazione e trasformazione digitale è destinato a generare nuove opportunità di crescita, creando un impatto positivo sia sul piano economico che su quello sociale.

Il cammino intrapreso dal Việt Nam rappresenta un esempio di come la visione politica e l’impegno per la modernizzazione possano tradursi in una crescita inclusiva e duratura, capace di rispondere alle sfide del nuovo millennio e di affermare il paese come protagonista della politica regionale e globale.

